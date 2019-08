Afectada por fotos publicadas en Instagram: 'me dejó en shock, siento inseguridad'

La joven conversó con TVN Noticias en el parque Feuillet de La Chorrera, y no quiso mostrar su rostro porque siente temor luego de lo sucedido.

"Las personas comenzaron a llamarme que estaba en una famosa cuenta, vi la cantidad de fotos y por un momento pensé que me habían clonado la cuenta y que alguien se estaba haciendo pasar por mí", dijo.

La joven indicó que en esa cuenta de Instagram, donde salen fotos de muchas mujeres, pudo ver fotos suyas, así como también de personas conocidas, de su familia, madre, tías y sus hermanas.

"Hay tres páginas de fotos de mis redes sociales, incluso imágenes de cuando era menor de edad y para mí eso fue impactante, me dejó en shock, como que wao, también habían personas allegadas a mi y lugares que aparecían en las fotos, son lugares aledaños a mi trabajo", dijo.

Siente temor cuando sale de su trabajo. "Me he quedado preocupada porque no entiendo el fin de esto, y adicional no vaya ser que un día mis compañeras de trabajo y yo salgamos, y nos suceda algo", expresó.

Contó que en esa cuenta de Instagram hay fotos de menos de una semana, donde se aprecia a una compañera de trabajo, en un lugar cerca a la empresa en donde ambas laboran.

"Ayer salí de mi trabajo, y estaba viendo para todos lados porque siento inseguridad de que me están viendo, me están persiguiendo, me están tomando fotos", señaló.

Exige a las autoridades que pongan un alto a esta situación. ¿Qué tenemos que esperar a que pase para que se vea una reacción con respecto a este tema?, se preguntó.

Son más de 4 mil fotografías de mujeres en la avenida Central del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, que fueron tomadas sin su consentimiento, para ser publicadas en una cuenta de Instagram.

Esta cuenta de la red social está inhabilitada luego de lo sucedido.