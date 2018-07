Familia en Chiriquí es golpeada y amordazada por delincuentes

El afectado, que por razones de seguridad, pidió que no mostraran su rostro. Dijo que se trata de especialistas que han estudiado previamente a sus víctimas y que aprovechan el mínimo descuido para ingresar a la casa, someter, amarrar, tomar control de los equipos de comunicación y de redes sociales, para aislarlos.

“Yo me encontraba en el cuarto acostado, cuando sentí que se me tiraron encima y con sus rodillas en la espaldas, me mostraban sus pistolas, me empezaron a golpear, al tiempo que de forma suave me decían que no gritara y que no pusiera resistencia si quería vivir”, narró el afectado.

Dijo que una vez sometido, fue amarrado con las manos atrás y sujetado en sus pies; su esposa también había sido amarrada y amordazada.

“Empezaron a pedirnos que les dijéramos en donde estaba el dinero, las joyas, que les diéramos los números pin de las tarjetas, todo esto mientras me golpeaban”, narró.

Nosotros lo que queremos es alertar a las demás familias de Chiriquí, para que no vivan este mala experiencia y procedan a incrementar sus medidas de seguridad, como no dejar las puertas abiertas y estar pendientes de las personas extrañas que llegan cerca a sus hogares, porque los están vigilando y siguiendo para luego asaltarlos, aseguró.

Dijo que además de golpearlos e intimidarlos, los amenazan diciéndoles que si proceden a interponer la denuncia, volverán y actuaran con mayor fuerza.

“Necesitamos más protección, que la Policía se perfeccione y se profesionalice en estos delitos, con personal y equipos”, dijo el afectado.

La denuncia de este robo a mano armada fue interpuesta ante las autoridades del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes mantienen abierta un investigación por este incidente, pero hasta la fecha no se ha logrado dar con la banda dedicada a este delito.

Con información de Demetrio Ábrego