Los jubilados y pensionados del Movimiento Fuerza Nueva, rechazaron los acuerdos alcanzados entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados y el Ejecutivo. Aseguran que no los representan y por tanto, no lo aceptan.

El grupo cerró por más de una hora la Calle Tercera y Cuarta en el distrito de David, calificaron de traidores y vendidos a los representantes de la coordinadora que firmaron el acuerdo.

Según los jubilados, no encuentran lógica al acuerdo firmado porque no les garantiza nada, ya que tanto el bono como los aumentos escalonados, no son lo que ellos piden, porque no tienen ni fecha ni año de ejecución.

El pasado jueves 7 de febrero, representantes de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados firmaron el acuerdo, tras cerca de ocho horas de negociación.

El documento que ha sido firmado, implica un pago único a través de un bono escalonando conforme al ingreso, según la nota divulgada.

Además, contempla la elaboración de un proyecto de ley que sería presentado por el Ejecutivo, previa aprobación de los jubilados, ante la Asamblea Nacional.

Con esa norma legislativa, se crearía un mecanismo de revisión y ajuste periódico de las pensiones, para evitar que los jubilados tengan que ir a protestar para que se les aumenten las pensiones.