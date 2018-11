Jueces rechazan solicitud de detención provisional para mujer vinculada a atropello

Relacionados Mujer muere por atropello en Chiriquí

El hecho se dio en el área de Mata del Lance de Las Lomas, en el distrito de David.

Los jueces no accedieron a la solicitud de detención provisional que habían solicitado la Fiscalía y la querella de la familia de la mujer fallecida, pero decidieron suspenderle la licencia de conducir, medida cautelar que se agrega a la de notificarse dos veces por semana, no salir de la provincia y el país, no ingresar a bares y cantinas y alejamiento de los familiares de la víctima.

Los familiares de la trabajadora social que falleció en el accidente de tránsito dijeron no estar de acuerdo con la decisión de los jueces de apelaciones y pidieron justicia.