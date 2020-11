Menor de 9 años desapareció con la crecida de un río en la comarca Ngäbe Buglé

Mirna Bejerano, madre del menor, explica que todo se dio cuando, junto a su familia, caminaban a orillas del río en busca de un refugio y fueron sorprendidos por la crecida.

“Estoy esperando a que me ayuden a buscar a mi familia. La corriente estaba creciendo, la policía no me dejó pasar, me tuve que regresar y no sé a dónde fue a parar”, dijo Bejerano.

Mientras que Diosa Bejarano, también de la familia, explicó que la corriente del río se llevó su casa, crías de animales y todas sus pertenencias.

Actualmente se encuentran refugiados en un albergue de Soloy, solicitan la ayuda de las autoridades para encontrar al niño de 9 años.

Información de Kelinet Pérez