Policía herida en desalojo en Arraiján deberá ser sometida a operación

En estado delicado se encuentra la agente de la Policía Nacional que recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el desalojo realizado en unos terrenos en Nueva Jerusalén y La Alameda en Burunga, considerados como áreas no habitables.

La joven policía fue sometida a una operación que duró casi ocho horas y tendrá otra intervención quirúrgica.

"Los médicos han dado un diagnóstico alentador, se le va a hacer una reconstrucción craneal. Estamos preocupados porque estas personas que cometen, ya sea justificada o no, la usurpación de estas tierras deben tener tolerancia y entender que la policía está haciendo su trabajo", expresó Bethancourt a TVN Noticias.

En este desalojo fueron detenidas 18 personas, entre estas, dos menores de edad por disparar con arma de fuego y agredir con objetos contundentes a los uniformados que se encontraban cumpliendo con una orden del juez de paz. Además, quedaron cuatro unidades más heridas así como las personas que se encontraban en la invasión.

"Estamos muy pendientes de esta situación", manifestó el director de la PN, Alonso Vega Pino, a este medio. "Anoche estuvimos en el hospital hasta la 1 de la mañana, una cirugía muy extensa de casi 8 horas y está recuperándose para entrar nuevamente entrar a otra cirugía, una condición bastante grave".

El ministro de Seguridad Pública dijo que no van a permitir que se sigan invadiendo tierras privadas. "Ya hemos girado las instrucciones de que no vamos a permitir ese tipo de situaciones. La ley nos acompaña, está de nuestro lado y estas personas no pueden estar usurpando tierras de esa manera", añadió Bethancourt.

Se espera que la mujer policía sea operada nuevamente en las próximas horas para poder conocer finalmente cuál es su condición de salud.