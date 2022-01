Unos 22 casos de dengue se han registrado en la provincia de Chiriquí, lo que representa un aumento de entre 6 y 10% en algunas localidades en plena estación seca.

Las autoridades reiteran a la población que deben mantener los patios de las casas limpios y evitar cualquier potencial criadero.

Patricio Camarena, del Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria, resaltó que con la sequía que se vive en la provincia, en áreas como San Cristóbal en David hay 6% de infestación, lo que quiere decir que no se toma consciencia del problema.

Recalcan que, si no hay mosquito no hay dengue, pero las personas no toman los correctivos necesarios para eliminar los criaderos.

Los funcionarios de Salud piden a los jueces de paz imponer fuertes sanciones a quienes incumplen las medidas de mitigación.

Con información de Demetrio Ábrego