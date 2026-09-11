Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en área boscosa de Cativá en Colón

El cuerpo fue localizado este viernes en la comunidad de San Pedro, en un avanzado estado de descomposición. El Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelantan las diligencias para determinar la identidad y causa de muerte.

Cativá, Colón/El cuerpo sin vida de una persona fue hallado la tarde de este viernes en un área boscosa de la comunidad de San Pedro, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

De acuerdo con autoridades policiales, se trataría presuntamente de un menor de edad. Sin embargo, esta información deberá ser confirmada mediante las diligencias forenses correspondientes.

Te podría interesar: La Chorrera celebrará 171 años de fundación entre crecimiento urbano y nuevos desafíos

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), además de funcionarios del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias relacionadas con el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que será la necropsia la que permita establecer la causa de muerte y contribuir a determinar la identidad de la persona fallecida.

El hallazgo ha generado conmoción entre residentes de la comunidad y la población colonense. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Con información de Néstor Delgado