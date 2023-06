Tránsito se normaliza en Changuinola | Acuerdos se están respetando

La calma y el sosiego finalmente llegaron a Changuinola luego de dos días de caos e inestabilidad, provocados en gran medida por la problemática del acceso a viviendas de interés social que llevaron a un centenar de personas a invadir terrenos privados. La mediación y el diálogo entre el gobierno y los manifestantes lograron poner un alto a las protestas y a los enfrentamientos, permitiendo que el tránsito en esta región se normalizara. No obstante, en horas de la noche de ayer se reportó un cierre de aproximadamente 30 minutos en el puente sobre el río Changuinola por un grupo minúsculo de personas inconformes.

Tras la firma del acuerdo entre la comisión de alto nivel encabezada por los ministros de Vivienda y Gobierno y un grupo de familias que fueron desalojadas de un globo de terreno de propiedad privada que ocasionó disturbios y cierres por más de dos días en Changuinola, se reportó que en horas de la noche un grupo minúsculo de manifestantes volvieron a cerrar la vía principal por unos 30 minutos.

Sin embargo, negociadores de esta comisión especial con el gobierno llegaron a la zona, volvieron a conversar con estos manifestantes inconformes y decidieron nuevamente reabrir el tránsito en el Puente Torres, que hasta altas horas de la noche permanecía abierto.

Esta medida de presión provocó pérdidas económicas de hasta 2 millones de dólares diarios y la paralización de la exportación de banano, una situación que mantenía sumamente preocupados a empresarios comerciantes y residentes de estas localidades.

La Defensoría del Pueblo y los ministros encargados de manejar la situación, presentaron una propuesta a los invasores de terreno en la que plantean la asignación de 120 lotes en terrenos del Banco Hipotecario, en donde las familias afectadas por la orden de desalojo podrían ser reubicadas y más adelante tener acceso a un derecho posesorio en los terrenos asignados por el Ministerio de Vivienda.

Voceros de las familias que se encuentran invadiendo el terreno de propiedad privada, dijeron que no se moverán ya que ellos solicitan esos terrenos porque se encargaron de limpiar todo el herbazal que había y ahora no van a aceptar ninguna reubicación. Indicaron que ese es el terreno adecuado para el programa familiar social para las personas que no tienen un lugar donde vivir y llevan años esperando una solución.

Las protestas iniciaron luego que un juez de paz emitiera una orden de desalojo inmediata de un globo de terreno de 60 hectáreas pertenecientes a una familia que denunció la invasión de sus tierras por parte de estas personas. Tras hacer caso omiso a la orden, unidades de control de multitudes fueron enviadas al lugar, lo que devino en fuertes disturbios y enfrentamientos.