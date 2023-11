Pulseo entre el Meduca y docentes, en medio los estudiantes preocupados por la pérdida de clases

Estudiantes graduandos de escuelas públicas manifiestan su preocupación por la pérdida de clases.

‘’No solo como graduandos, esto afecta todo el sector educativo desde primaria, premedia y media y en ciertos sectores cada uno se está viendo afectado por la paralización’’, estas fueron las palabras de Braulio Biscaíno de la Unión de Estudiantes Secundaria.

Samuel Ramos, miembro de la Unión de Estudiantes Secundaria, también manifestó su preocupación y destacó que los estudiantes no se sienten como en vacaciones, más bien es el agobio e incertidumbre sobre qué va a suceder al no saber si les están tomando calificaciones o no.

Por otro lado, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció que retendrían el salario a todos los docentes que no se presenten a sus puestos de trabajo.

‘’Panamá es dignataria de convenios internacionales con la OIT, sobre el derecho a la sindicalización sobre el derecho a la protesta y eso no se puede desconocer’’ , sostuvo Fernando Ábrego, Asoprof, en respuesta a la medida.

En este sentido, la viceministra de educación señaló que hay abandono de puesto después de dos llamados a retornar a clases.

Rosa Arguelles, viceministra de Educación destacó que en el sector educativo no hay reglamentación del derecho a huelga y por ende no tienen derecho.

El Ministerio de Educación menciona que el paro cumplió este miércoles 17 días hábiles.

Con información de Kayra Saldaña