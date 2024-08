El diputado Raúl Pineda reaccionó a la investigación de su hijo por la Operación Jericó

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, se pronunció sobre la vinculación de su hijo, Abraham Rico Pineda, al caso de la Operación Jericó, y comunicó los pasos que seguirá dentro de la Asamblea Nacional.

Según el diputado Pineda, se abstendrá de participar en los debates de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, de las cuales es miembro, cuando se aborden temas relacionados con el Ministerio Público y el Órgano Judicial como traslados de partidas o debates para evitar malentendidos.

En palabras del diputado, "Me toca separarme de la política en este momento. Puedo hablar del Abraham Rico que yo conozco. Creo plenamente en la inocencia de mi hijo. Es el que cualquier padre quisiera tener (...) Con el tiempo y las pruebas, vamos a demostrar su inocencia. Como padre, estaré siempre a su lado, apoyándolo, animándolo, cuidando de sus tres hijos y apoyando a su esposa. Eso es lo que puedo decir en este momento".

Sobre el caso seguido a su hijo, señaló que tal vez no es la persona más idónea para hablar del tema judicial porque como abogado no puedo hacerlo, dado que la Asamblea se lo impide; y como persona, no podría dar una opinión objetiva dado que se encuentra "profundamente afectado".

#NoticiasTVN Diputado Raúl Pineda se refiere por primera vez sobre el caso de su hijo Abraham Rico Pineda en operación Jericó.



📹 @mereserr pic.twitter.com/pfdde73RDr — TVN Noticias (@tvnnoticias) August 26, 2024

Por otro lado, expresó que en este caso nadie es responsable de lo que le está pasando a su hijo, por tal motivo, no responsabiliza ni a este Gobierno ni al presidente de la República, José Raúl Mulino. A su vez, informó que ha comunicado este punto al presidente Mulino.

Para el diputado, este es un caso judicial que debe enfrentarse en esa vía, y así lo harán. Además, informó que su hijo se encuentra en la cárcel La Mega Joya "como cualquier otra persona, sin condiciones especiales. Creo que está en la más estricta o delicada situación".

Pineda expresó que "tendré que conversar con las diferentes bancadas, no para que hagan un juicio sobre esto, sino para que escuchen al diputado y al padre que está viviendo esta situación. Lo demás será esperar el proceso y confiar en la justicia".

"No puedo hablar del expediente porque hay una investigación en curso. Esperaré a que se desarrolle la investigación y que al final se esclarezcan los hechos. Confío en la justicia y en que el Ministerio Público tomará la decisión correcta basada en pruebas científicas y en un proceso investigativo que apenas comienza, así como el Órgano Judicial", puntualizó.

Con información de Meredith Serracín