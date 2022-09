Reaccionan a proyecto que busca restablecer doble salario a funcionarios electos

Pese a la precaria situación económica que atraviesa el país, el aumento de la deuda para pagar planillas, la Asamblea Nacional de Diputados parece darle la espalda a todo esto y ahora discuten un proyecto de ley para restablecer el doble salario a los funcionarios electos a cargo popular.

Esta situación ya había sido subsanada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo que lo prohíbe, sin embargo, insisten en tener este doble beneficio económico con una normativa que buscar ajustes de horarios.

Para el diputado independiente Edison Broce, esta es una ley hecha a la medida de los funcionarios electos, porque tendrían el privilegio de que las instituciones les creen un horario laboral especial para que los alcaldes o representantes puedan tener un ingreso extra.

“Esto es algo ilógico porque estas no son funciones esporádicas, son funciones a tiempo completo, un alcalde y un representante no trabajan 8 horas, están permanentemente activos”, expresó.

Recordó que el pago de licencias con sueldos ascendía a 400 millones de dólares y aunque el fallo de la CSJ lo prohíbe hay personas "cara dura que presentan estas iniciativas para crear privilegios a la clase política".

Aseguró que desde la bancada independiente se seguirá haciendo presión para que el proyecto no prospere.

Sustentación de Etelvina de Bonagas

Broce lamentó que quien debe dar el ejemplo sea todo menos un ejemplo y justifique el entramado que tiene y que ha creado con la ayuda de políticos para mantenerse en el poder, para tener salarios estratosféricos, mientras la educación no mejora y no hay señales de que los puntajes académicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí no mejoran.

Carrera a la alcaldía

Broce, luego de haber conquistado una curul por la libre postulación, ahora busca hacer lo propio en la Alcaldía de Panamá, y en este proceso de recolección de firmas ya ha conseguido más del 50% requeridas.

No obstante, apeló a la responsabilidad cívica que tiene el ciudadano para la eliminación de la corrupción y mejorar el país, por lo que, si hay personas pagando firmas, buscando firmas a cambio de un pago o vendiendo su firma es nefasto, ya que la libre postulación debe ser lo más orgánico posible.

Aseguró que ha obtenido información de personas que están pagando por firmas y en diferentes cargos, lo que es una pena, y hay que darle seguimiento.