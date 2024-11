Recomendaciones para una Navidad segura: 'Que las luces que se enciendan sean las de Navidad y no las de emergencia'

A pocos días de la entrada del último mes del año, en el que las personas se preparan para celebrar la Navidad y despedir el año viejo para recibir el nuevo a lo grande, también surgen muchas actividades y situaciones de peligro que podrían convertir la fiesta en una terrible tragedia; es por ello que el Cuerpo de Bomberos de Panamá brinda recomendaciones para evitar estos hechos.

El coronel Ángel Delgado, capitán del Cuerpo de Bomberos de Panamá, señaló que los principales factores de riesgo son desperfectos eléctricos, las luces en árboles naturales, escape de gas y fuegos artificiales.

Recalcó que, en el mes de diciembre del 2022, hubo 58 incendios estructurales; lamentablemente para la misma fecha del 2023, se atendieron 69, lo que marca un aumento en la incidencia, mientras que las llamadas por escape de gas presentaron una disminución.

Diciembre es un mes de mucho estrés; debería ser de mucha alegría, pero al querer hacer muchas actividades al mismo tiempo no permiten revisar bien las conexiones o dejar la estufa encendida”, expresó Delgado.

Agregó que a esto se le suma la falta de responsabilidad por parte de los adultos que ponen en mano de menores los fuegos artificiales para su manipulación, sin medir las consecuencias.

El coronel hizo el llamado a las personas a hacer las revisiones desde ya para no hacerlo a las corridas, y a quienes ya han colocado las luces, recomienda apagarlas durante la noche, una vez que se dispongan a dormir.

En cuanto al uso de regletas, aconsejó revisar la etiqueta en la parte de atrás, verificar que funciona perfectamente, revisar el cable y el enchufe (que las patas estén rectas y no estén oxidadas). Agregó que otra medida de prevención es dejar un espacio libre para no usar la carga total, así como no quebrarle la tercera patita o el tierra, y en su lugar usar un adaptador.

También mencionó evitar que haya fuentes de calor cercanas a los arbolitos, sobre todo si son naturales, y colocar solo 2 o 3 conexiones máximas, dependiendo del tamaño del arbolito.

Queremos, para esta Navidad, que las luces que se enciendan sean las del arbolito y no las de los camiones de emergencia para atender situaciones que ponen en riesgo la vida”, expresó Delgado.

Sobre los menores quemados, dijo que la incidencia por manipulación de fuegos artificiales ha disminuido, pero se mantienen aquellas generadas por accidentes caseros, como quemaduras con líquidos calientes y por contacto eléctrico, que también son muy peligrosas.

Además, se están atendiendo quemaduras por fuegos artificiales en adultos, debido a que estos los manipulan en estado de ebriedad. Recomendó a las personas encargadas de quemar estos artefactos leer las indicaciones o pedir al vendedor que explique cómo se debe hacer.

Agradeció a las personas que las llamadas falsas han disminuido, y los insta a utilizar la línea de emergencia del Cuerpo de Bomberos solo para reportar hechos reales.

Aniversario

Recordó que el próximo 28 de noviembre el Cuerpo de Bomberos de Panamá cumple 138 años de historias, por lo que el 27 de noviembre realizarán un desfile de emergencia para celebrar la importante fecha.