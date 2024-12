Crispiano Adames sobre las reformas a la CSS: 'Es un documento complejo, técnico y dudoso'

El diputado Adames aseguró que la Caja del Seguro Social no está en quiebra.

Ciudad de Panamá/El diputado Crispiano Adames, miembro de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social se refirió al proceso de consultas ciudadanas que se desarrolla en la Asamblea Nacional, a pocos días de iniciar una gira por el interior del país para dar la oportunidad a otros grupos de expresar su opinión sobre el proyecto de ley que plantea grandes reformas a la seguridad social del país.

Aclaró que este proyecto es necesario y perfectible, pero se requiere de un poco más tiempo, porque el proyecto de ley 163 es un documento muy amplio y con cada intervención en la Asamblea se dejan al descubierto nuevos puntos de la ley importantes que pudieran significar amenazas o apoyo. Bajo este argumento dijo estar de acuerdo con la Convergencia Sindical de Panamá.

"En ese sentido nosotros reiteramos que el periodo de consulta debe ser amplio tranquilo y que en realidad debería irse a un diálogo nacional para buscar las opciones y de una vez determinar un modelo sostenible financieramente y que realmente produzca el carácter público que requiere una institución autónoma y que tiene mucha connotación en la vida nacional de este país", dijo Adames.

Añadió que el proyecto de ley requiere de más consenso porque es un "documento complejo técnico y dudoso porque lleva intrínseco adentro de situaciones que llaman a la duda de la expectativa".

Sobre la controversia ocurrida en el día de ayer, en donde la diputado Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud aclaró que la Comisión no había recibido ningún documento de manera formal con propuestas de modificaciones básicas, Adames detalló que en la tarde de ayer, luego de lo ocurrido, se entregó un documento con un "plan de recomendaciones", porque el reglamento interno de la Asamblea solo permite que las modificaciones sean presentadas por los diputados.

Adames indicó que en este momento, presentar modificaciones no es necesario y menos de la mano de la autoridad de la Caja del Seguro Social porque el artículo 138 dispone que cualquier modificación tiene que ser presentada por intermedio de diputados.

"El licenciado Dino Mon no presentó ante la Comisión tales pliegos de modificaciones entiendo que en el día de ayer se presentó un plan de recomendaciones sugeridas por la Caja del Seguro Social en base a lo que ellos están escuchando en el debate, eso sí es correcto. Eso sí es correcto recomendaciones y sugerencias, pero jamás modificaciones", subrayó Adames.

El diputado declaró que en las consultas ciudadanas se han escuchado planteamientos importantes de diversos economistas, y estos pudieran ser llevados a una mesa de diálogo nacional para ubicar el proyecto de reformas.

Como Comisión, Adames indicó que aunque pueden solicitar al Ejecutivo el retiro del proyecto, no es conveniente en este momento, porque se debe agotar la consulta ciudadana política porque en ella se logran escuchar elementos sustanciales que hablan de fuentes de financiamiento y de forma de modificar conceptos que pudieran ser filosóficos, pero que al final tienen una repercusión importante.

A juicio de Adames, integrar el método no contributivo que son las presiones 120 a los 65 "es un error contable toda vez que eso se consigna dentro de los fondos de los recursos de la Caja como un activo y eso corresponde al presupuesto".

Aseguró que la Caja del Seguro Social no está en quiebra porque la realidad financiera es de 1.4 millones de cotizantes y 3.315 mil jubilados y pensionados indica que el flujo es un flujo sano en este momento desde el punto de vista financiera no actuarial, sin embargo, dentro de los documentos que presenta la Caja de Seguro Social a la Comisión que nosotros le solicitamos estaba advirtiendo que ponen que el flujo a finales de 2023 es cero, y al realizar la comparación con los flujos de caja histórico financiero encontraron que tal información "no era cierta".

Adames sugirió que se termina la consulta ciudadana en Panamá y que al finalizar se inicie el periodo de análisis de todo lo expresado en las consultas, pero al ser un debate tan profundo y participativo, puede no tener el tiempo para ajustarse a un 31 de diciembre. "La posición de nosotros es una posición científica crítica que responde al hecho de que sí se puede hacer un documento perfectible y de gran consenso, pero no en el tiempo probablemente que requiera el Ejecutivo en este momento", precisó.