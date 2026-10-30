Reformas electorales: magistrado Guerra considera innecesario devolverlas a primer debate y plantea cambios

Señaló que "podemos discutir en el segundo debate y lo que vulnera la ley, lo que vulnera la Constitución, simplemente se elimine y continuar con el proyecto que presentó el Tribunal Electoral".

Ciudad de Panamá, Panamá/Faltando un día para que concluyan las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, la discusión en segundo debate del proyecto de reformas electorales se perfila para enero de 2027. La iniciativa establece las reglas que regirán los próximos comicios en el país.

Ante ese escenario, el magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, consideró innecesario devolver el proyecto a primer debate y sostuvo que los cambios pendientes pueden realizarse durante su discusión en el pleno.

Yo considero que en el segundo debate se pueden hacer las modificaciones que haya que hacer. Para mí no es necesario bajarlo", manifestó.

Guerra planteó eliminar las disposiciones que contravengan la ley o la Constitución y continuar con la propuesta presentada por el Tribunal Electoral.

Podemos discutir en el segundo debate y lo que vulnera la ley, lo que vulnera la Constitución, simplemente se elimine y continuar con el proyecto que presentó el Tribunal Electoral", expresó.

Preocupación por el subsidio electoral

Consultado sobre los puntos que más le preocupan de lo aprobado en primer debate, Guerra identificó el financiamiento que reciben los partidos políticos y los candidatos de libre postulación como uno de los asuntos más sensibles desde las discusiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

"En un país donde hay grandes diferencias sociales, de aprobarse ese presupuesto de 1% hacia el 2029, estamos hablando de cerca de 160 millones de dólares", señaló.

El magistrado indicó que el Tribunal Electoral presentó dos alternativas durante las discusiones en la comisión: 0.75% o 0.50%.

Al cuestionar los recursos que supondría destinar el 1% para 2029, manifestó: "Pero elevar esto al 1% del presupuesto del 2029, de verdad que es una bofetada a las necesidades de nuestro país".

Decisiones de la Asamblea

Guerra sostuvo que el Tribunal Electoral presentó oportunamente las reformas que consideraba necesarias y señaló que las decisiones adoptadas en el Legislativo son responsabilidad de la Asamblea Nacional.

El magistrado quedó a la espera de que se retome el segundo debate y se definan las modificaciones que se incorporarán al proyecto antes de su aprobación.

Con información de María De Gracia.