Refuerzan seguridad policial en el Centro de Salud de Veracruz por ataque armado que dejó dos heridos

Producto de la balacera, resultaron heridos una mujer de 42 años y un joven de 22. Aunque la puerta principal del centro debió ser reparada de emergencia por los impactos de bala, las autoridades sanitarias confirmaron que, afortunadamente , no se registraron mayores afectaciones a otros usuarios presentes en el sitio.

Veracruz, Panamá Oeste/Ante la preocupación generada por el tiroteo registrado el fin de semana en la sala de espera del Centro de Salud de Veracruz, hecho que dejó a dos personas heridas y obligó a suspender temporalmente los servicios, las autoridades de salud y estamentos de seguridad han puesto en marcha nuevas medidas para salvaguardar a pacientes y personal médico.

Ricardo Torres, director metropolitano de salud, informó que se estableció una coordinación directa con la subcomisaría de la Policía Nacional para asegurar una presencia policial fija en el establecimiento.

El director enfatizó que este tipo de instalaciones, al ubicarse en zonas consideradas vulnerables o de riesgo, requieren de un entorno de estricto respeto y protección para la comunidad y los trabajadores de la salud.

Con el apoyo de los agentes policiales desplegados en el perímetro, el centro de salud reabrió sus puertas la mañana de este lunes 19 de octubre para normalizar la atención en sus principales servicios, como medicina general y ginecología.

Aunque el incidente dejó secuelas materiales, incluyendo los impactos de bala en los accesos del edificio que ya fueron reparados, las autoridades buscan disuadir nuevos hechos delictivos y devolver la tranquilidad a los habitantes que acuden diariamente a recibir atención médica.

El hecho se registró la tarde del sábado, cuando un ciudadano de generales desconocidas irrumpió directamente hacia la entrada del centro médico y abrió fuego contra personas que se encontraban en la sala de espera.

Onofre Quintero, director médico del centro de salud, calificó el hecho como una situación lamentable, detallando que en el área de espera aguardaban pacientes de diversas edades, incluidos niños y adultos mayores que buscaban atención médica.

Producto de la balacera, resultaron heridos una mujer de 42 años y un joven de 22. Aunque la puerta principal del centro debió ser reparada de emergencia por los impactos de bala, las autoridades sanitarias confirmaron que, afortunadamente, no se registraron mayores afectaciones a otros usuarios presentes en el sitio.

Información de Fabio Caballero

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