Dos heridos tras incidente con arma de fuego en el Centro de Salud de Veracruz

Los servicios de atención se reanudarán el lunes 19 de octubre, en su horario regular, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Provincia de Panamá Oeste./Dos personas resultaron heridas luego de un incidente con arma de fuego registrado en la sala de espera del Centro de Salud de Veracruz, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Según la institución, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 p.m. de este sábado 17 de octubre.

"Ambos pacientes recibieron atención médica inmediata por parte del personal de turno y, tras ser estabilizados, fueron trasladados en una ambulancia del centro al Hospital Santo Tomás, con acompañamiento de unidades de la Policía Nacional", indicaron en un comunicado.

Además, informaron que, como medida preventiva, el centro de salud no brindará atención al público este domingo 18 de octubre, debido a los trabajos de reparación de los daños ocasionados y a la coordinación de acciones para garantizar la seguridad de funcionarios y usuarios.

Los servicios de atención se reanudarán el lunes 19 de octubre, en su horario regular, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.