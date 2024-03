¿Qué respondió el administrador de la AIG a Juan Diego Vásquez sobre pago doble del PASE-U?

Ciudad de Panamá, Panamá/“No estamos por el momento verificando ese tema y no hemos hecho un reporte sobre eso ahora mismo”, esta fue la respuesta del nuevo administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Alberto Ostía, al consultarle sobre si se ha iniciado alguna investigación respecto a lo que sucedió con el pago doble del PASE-U que se hizo desde la billetera electrónica Listo Wallet de la AIG en octubre de 2023, el cual ocasionó una pérdida de $14 millones.

Ostía, quien recalcó tener aproximadamente 30 días en el cargo y dijo aún estarse empapando de los manejos de la entidad que lidera, respondió al diputado Juan Diego Vásquez que el responsable de lo acontecido es el procesador denominado Fintex, pues lo que hizo es que duplicó en algunos casos el pago de becas.

Recordemos que este penúltimo pago del año pasado correspondiente al Programa de Asistencia Social Educativa Universal, (PASE-U), se hizo de forma equivocada y dicha falencia ocasionó que estudiantes que no debían recibirlo se vieran beneficiados, con pagos demás, lo que a juicio de Vásquez representa una lesión patrimonial al Estado, por lo que el independiente cuestionó a Ostía sobre a quién se le debe imputar dicho error.

Sin embargo, detalló que en el nuevo pago que hizo a través de la plataforma se están realizando “las disminuciones” de los saldos que anteriormente se habían acreditado con duplicidad.

Consultado sobre cómo se está haciendo en los casos en los que ciertos estudiantes no debían recibir el pago, Ostía no emitió respuesta y se limitó a decir que no contaba con la información, pero una vez la tuviese se la haría llegar a la oficina del diputado.

Insatisfecho con lo dicho, Vázquez ahondo en su cuestionario y le preguntó a Ostía cuál era la responsabilidad de Fintex en esta situación y el funcionario manifestó lo siguiente

“Es una empresa de la que no tenemos erogaciones de pago, no tenemos contrato y lo que tenemos es un acuerdo de Consejo, que acaba de ser refrendado por la Contraloría de la República — Alberto Ostía - Administrador de la AIG

Ostía añadió que Fintex solo cobra actualmente el 0.5% a las empresas que hacen el cambio del vale digital.