Residentes de Cerro Silvestre alertan sobre peligro de socavón y fuga de agua

Una fuga de agua potable combinada con la falta de cunetas mantiene en jaque a más de una docena de comunidades en Arraiján. Los residentes denuncian que la vía principal y el acceso a la autopista están a punto de colapsar.

Arraiján, Panamá Oeste/Residentes de Cerro Silvestre, en el distrito de Arraijan, denuncian que una tubería rota lleva más de diez años botando agua de forma constante, lo que ha generado una grave erosión y un socavón que amenaza con dejar incomunicada a toda la zona. La situación pone en riesgo no solo a los conductores, sino también a los peatones que transitan a diario por el sector.

"Tiene mucho tiempo de estar botando agua ahí, desde que tengo conocimiento, por más de 10 años. Hay más de una docena de comunidades para allá adentro que realmente dependen de esta vía, porque esta es la única salida", explicó el residente Leonides Quirós, quien detalló que cada vez que llueve, la corriente a presión acelera el deterioro del terreno.

Por su parte, el residente del área, Plácido Villarreal, de 85 años, advirtió sobre el inminente peligro de colapso estructural: "El peligro que tenemos aquí es que de aquí cualquier momento esto se va a hundir; esto ha ido socavando al extremo de que del otro lado ya rompió también, y cualquier momento eso se viene abajo. La vereda está prácticamente en el aire".

Los vecinos aseguran que el problema ha sido reportado en múltiples ocasiones a las instituciones correspondientes, sin obtener respuestas concretas hasta la fecha.

"Está a punto de hundirse toda esa área ahí, pero nadie da respuesta de eso", lamentó la vecina Nairobi González.

En la misma línea, Ricardo Alvarado recalcó la importancia vital de esta ruta de acceso: "Para los residentes de esta área es importante esta vía, porque es la única de acceso a esta área de Cerro Silvestre. Y eso se ha reportado muchas veces, pero no hay soluciones ni por parte del MOP ni de la alcaldesa".

Con información de Emilio Batista.