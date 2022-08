Resumen de Noticias: Lo que debes leer antes de dormir

Panamá/Este lunes 22 de agosto estuvo recargado de mucha información y a continuación te compartimos las noticias que no debes dejar de leer antes de dormir.

Los 5 asaltos más impactantes de Panamá

Famosos asaltantes han puesto en aprietos a las autoridades logrando violar sistemas de seguridad para robar sumas millonarias, Contenido exclusivo: “Los 5 asaltos más impactantes de Panamá”.

¿Quieres ganarte los Mega Premios de Mega TVN? Aquí te decimos

TVN Media como celebración del mejor momento de su contenido y queriendo premiar a su audiencia, preparó la campaña MEGA TVN, que regala hasta B/.25 mil dólares en supermercado y 2 viajes de ensueño, 1 a Turquía y 1 a Italia, ambos con todos los gastos pagos y en compañía de un famoso.

Presentan proyecto de ley que permite importación de medicamentos

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, presentó en el Pleno Legislativo, el Proyecto de Ley que modifica el literal d del artículo 8 de la Ley 24 de 1963, para permitir la importación de medicamentos por las farmacias.

Conoce quiénes lideran las firmas para presidente por la libre postulación

El Tribunal Electoral dio a conocer las cifras actualizadas de la cantidad de firmas recogidas en apoyo a las personas que aspiran a un cargo de elección popular por la libre postulación.

¿Qué pasó entre Sech y Darell y por qué acusó al panameño de tener Alzheimer?

Sin duda, una de las canciones que internacionalizó al peluche panameño fue el éxito mundial ‘Otro Trago’ que rápidamente se convirtió en uno de los himnos musicales del año 2018 y llenó de galardones al artista del barrio de Río Abajo. La lírica de la canción es interpretada junto al puertorriqueño Darell Castro, quien además de escribir la letra junto a Sech, es quien le da el toque de rap al tema con su ya conocido “Everybody go to the disco”.

