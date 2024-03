Reto Mercado: ¿Qué compró Castalia Pascual con $10? Nutricionista da consejos

Ciudad de Panamá/En una entrega más del Reto Mercado la periodista y presentadora de Noticias AM, Castalía Pascual actuó esta vez como participante del desafío que anteriormente les había puesto a los candidatos a la presidencia de la República. La diferencia aquí fue que Pascual estuvo acompañada por un nutricionista, quien la guío para lograr comprar con $10 una comida económica y saludable para cuatro personas.

Carlos Núñez, nutricionista, lamentó que actualmente el ciudadano panameño no se alimente bien, tal como lo documentan las estadísticas de enfermedades que han ido en aumento y de las que tiene incidencia la mala ingesta de alimentos.

Sin embargo, dijo entender que por las carencias económicas los ciudadanos han tenido que ingeniárselas para poder llevar la comida a su mesa. No obstante, manifestó que aun con pocos recursos se puede llevar una alimentación saludable.

Panameños han dejado de comer vegetales

El especialista en alimentación resaltó el hecho de que los panameños han dejado de comer vegetales y es evidente el encarecimiento en los precios de algunas variedades, pero todavía están los que se pueden comprar para colocarlos en nuestros platos y volverlos más saludables.

Núñez destacó que muchas veces se le da prioridad al carbohidrato, pensando que eso es lo que nos va a llenar, pero lo cierto es que no brindan la saciedad y los nutrientes que necesita el organismo.

Así las cosas, en un recorrido por el mercado San Felipe Neri, Castalía y Nuñez se dieron a la tarea de encontrar los alimentos para cocinar el almuerzo colorido que se propuso hacer la periodista.

Cuatro muslos de pollo como proteína para su plato costaron $1.87. En ese sentido el nutricionista enfatizó que el pollo es una de las proteínas más consumidas en el país por su accesibilidad y variabilidad. Además, de que se puede cocinar de muchas maneras y se puede agregar a la sazón ingredientes como apio, cebolla y otros guisos.

Cultivar lo que se come

Recomendó el optar por cultivar lo que se come, pues esto hace que la accesibilidad de los alimentos sea mejor y se consuman productos de calidad, como quien dice del patio a su mesa.

Como el plato de la presentadora será variado adquirió $1.50 de tomate perita, para hacer una ensalada, le sumó dos cabezas de ajo, lo que le dio un total de $1.75. También compró un $1.00 de recao verde, un pepino a 0.75 centavos y dos limones a 0.25 centavos.

Por último, Pascual compró dos libras de arroz a $1.60, una libra de lentejas a $1.25 y un paquete de sal a $0.25 centavos. No compró aceite, porque iba a cocinar el arroz sancochado. Con todas estas compras de los $10 a Pascual le sobraron $1.55, logrando así cumplir con el Reto Mercado.

El nutricionista pidió al próximo presidente enfocarse en la prevención de la mal nutrición que está afectando a la población, porque la gente come pero lo hace mal, por la falta accesibilidad de mercados que ofrezcan buenos precios y variabilidad de alimentos, para nutrir a los ciudadanos de manera saludable.