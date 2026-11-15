Riña en Chitré deja un joven muerto y dos personas heridas

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, cerca del área donde se realizaba un desfile de bandas independientes.

Provincia de Herrera./Un joven de 24 años murió y otras dos personas resultaron heridas, entre ellas un agente de la Policía Nacional, durante un hecho violento registrado en la madrugada de este domingo en Chitré, provincia de Herrera.

La víctima fue identificada como Billy Nazareth Ríos Solís, estudiante de enfermería, quien recibió heridas con arma blanca durante el altercado.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se produjo alrededor de la 1:30 a. m., cerca del área donde se desarrollaba un desfile de bandas independientes. Por este hecho, una persona fue detenida.

Con este caso, suman tres las víctimas que han perdido la vida de forma violenta en la provincia de Herrera.

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Con información de Eduardo Javier Vega.