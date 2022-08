Roux asegura que desabastecimiento de medicinas es un 'negocio'

La última medida tomada por el gobierno nacional para reducir en un 30% el costo de los medicamentos en las farmacias ha generado reacciones a favor y en contra, sobre todo, porque pese a que resuelve de forma inmediata parte del problema, no representa una solución real, duradera y sostenible en el tiempo.

El excandidato a presidente por Cambio Democrático, Rómulo Roux, aseguró que apoya cualquier rebaja de medicamentos, pero esta es una medida temporal que no resuelve el problema y el gobierno está evadiendo tomar esas decisiones que se necesitan para evitar que haya desabastecimiento y medicamentos más baratos

“Nosotros tenemos que romper los oligopolios, tenemos que abrir la competencia, liberar y abrir el mercado para garantizar que tengamos una competencia real que represente a los panameños una rebaja significativa en el costo de los medicamentos a largo plazo, de forma permanente, que no dependa del gobierno de turno, ni de una presión que reciba”, indicó.

Se cuestionó cómo van a hacer las farmacias que ya compraron medicamentos a un precio más alto de lo que ahora lo podrán vender, además, dijo que no se dejó claro si los medicamentos son genéricos o son productos por marca.

“Estoy contento de que haya una rebaja en los medicamentos, pero quiero que sea algo real, que no sea mareo, que no sea lo que este gobierno hizo con el tema de la canasta básica que dijeron que los productos iban a estar rebajados y no lo hay, por eso hay descontento en la población”, aseveró Roux.

Para el también presidente de Cambio Democrático, es necesario garantizar el abastecimiento real por parte del Estado, para que no le cueste nada al asegurado la compra del medicamento, que el gobierno compre a precios reales, que se abra el mercado y reducir los tiempos de registro para que haya mayor competencia en el mercado.

Resaltó que no ha habido una visión de Estado para mejorar el problema de las medicinas, debido a que es un "negocio" para algunas personas que continúe el desabastecimiento, que se mantenga el oligopolio y se mantengan los precios altos, pero el país no aguanta más.

Roux destacó que se debe exigir al gobierno tomar las decisiones reales para que haya soluciones a largo plazo porque no se puede seguir de subsidio en subsidio, se deben crear las condiciones para que haya empleo, pero el gobierno solo reacciona a los cierres de calle.

Sostuvo que en la Mesa Única de Diálogo deben estar sentados los representantes del sector productivo.

Este gobierno y este Presidente no van a hacer ninguna reforma a la Caja de Seguro Social de aquí al 2024”, — Rómulo Roux - presidente de Cambio Democrático

Aseguró que el gobierno actual se ha dedicado a hacer política, alegando que el enfoque del gobierno debería ser generar empleo, crecer la economía, garantizar inversiones pública y privada, contención del gasto, pero esto no se está viendo.

“Tenemos una fórmula para que tengamos un país en riesgo de una explosión social real”, manifestó Roux, exponiendo su preocupación de que no se están tomando las decisiones necesarias.