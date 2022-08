¿Cómo se financiará el descuento a los medicamentos?

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, manifestó que el financiamiento para costear la medida de descuento del 30% a 170 medicamentos, anunciada este martes por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no será producto de subsidios.

Según Lau Cortés, dijo que el Estado realizó una negociación con la industria, de quienes han recibido información sobre los costos y se está trabajando en algunos incentivos.

“La industria asume el descuento y todos los componentes de la cadena de distribución, por medio de una autorregulación”, agregó.

Sobre el listado, el funcionario destacó que hay medicamentos para muchas patologías, incluyendo hipertensión arterial, diabetes, insulina entre otras. La lista no incluye medicamentos para los pacientes de trasplante.

Lau Cortés está consciente de que cuando hay control de precios tiende a haber desabastecimiento, para evitar ello, se tomarán acciones por parte del gobierno como, por ejemplo, modificaciones legales para que procedimientos abreviados como el desabastecimiento crítico puedan ser aplicados en la nueva ley y haya flexibilidad de que, en todo caso, el Estado tenga la posibilidad de comprarlos fuera para garantizarle a la población ese medicamento.

Programa de Medicamentos

Lau Cortés indicó que el programa continuará, de hecho, serán incluidos a parte de los 5 medicamentos que tienen que ver con la presión y el colesterol, medicamentos para la diabetes.

Añadió que hasta el momento no se ha emitido ninguna receta bajo este programa, pero no significa que esta medida no esté funcionando.