Caja de Seguro Social reitera que defunciones de infantes no se deben a infección

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró este miércoles 8 de agosto, que las defunciones de infantes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Complejo Hospitalario, no están relacionadas a una infección o bacteria en la sala.

Gladys Guerrero, coordinadora nacional de Infecciones Nosocomiales de la CSS, y José Gonzalez, especialista en Medicina Materno Fetal, señalaron en Noticias AM que en la investigación interna se descartó que un microorganismo común estuviese afectando a los niños.

La entidad informó ayer, martes, que durante el mes de julio se registró un incremento en las defunciones en la sala de Neonatología, coincidiendo con el tratamiento y traslado de embarazos con complicaciones e infantes con malformaciones congénitas graves.

La preocupación de la ciudadanía se debe a que se han reportado con anterioridad casos de infección o bacterias nosocomiales en el principal centro hospitalario del país.

Esta fue la "primera duda" que tuvo el equipo multidisciplinario y con esta investigación exhaustiva se corroboró y detectó solo en seis niños de los 21 fallecidos la presencia de una infección asociada a la atención.

Sin embargo, los especialistas fueron reiterativos y aclararon que esto no significa que su fallecimiento haya sido por esta causa. La doctora Guerrero agregó que en algunos de estos niños, al momento de su defunción, se había resuelto la infección.

"Esas seis infecciones no tenían relación de una con otra, el organismo no era el mismo. Esto nos permitió descartar que un microorganismo común estuviera afectando a los niños, ni que hubiese una causa común. También se empezó a investigar otros factores y nos encontramos con todas las otras situaciones mencionadas", manifestó en Noticias AM.

El doctor González resaltó además que la Caja de Seguro Social ha aumentado su tecnología para diagnóstico prenatal y que algunas de estas pacientes eran conocidas en la unidad de alto riesgo obstétrico del Complejo Hospitalario. Otras fueron referidas de centros de la CSS del resto del país.

"Teníamos embarazos gemelares del más alto grado de complejidad, es decir de una sola placenta. Además teníamos diagnósticos de fetos con malformaciones cardíacas muy complejas", añadió.

El especialista en Medicina Materno Fetal detalló que también se descartó con diversas pruebas, la presencia de malformaciones por el virus del Zika. "Gracias a la tecnología y el equipo que tenemos podemos detectar alteraciones (...) de forma temprana", destacó en Noticias AM.