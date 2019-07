Decomisan cargamento de 'potenciadores sexuales' sin registro sinatario

Un cargamento del medicamento "sildenacil", tanto en tabletas como en gel, fue decomisado por el Ministerio de Salud (Minsa) en el Aeropuerto de Tocumen, por no contar con el registro sanitario.

En total se confiscaron 18 mil tabletas y 8 mil en gel de sildenacil, con sabores de uva, fresa y limón, que venían de la India.

Elvia Lau, directora de Farmacias y Drogas del Minsa, informó que se va ordenar la destrucción de los medicamentos porque no pueden ser comercializados en Panamá, pese a que no están vencidos, no cuentan con registro sanitario.

El cargamento llegó al área de carga del Aeropuerto de Tocumen.

"Esa presentación la desconocemos, solamente la tableta que el original es color azul, ésta es de color verde, en su momento tuvo registro sanitario pero venció en 2015", dijo Lau.

Recomiendan a la población no tomar medicamentos sin registro sanitario.