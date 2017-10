Médicos habían advertido a autoridades de salud sobre clínicas ilegales

Siguen las reacciones tras la muerte de una joven en una clínica estética que funcionaba con personal no idóneo. El incidente dejó en evidencia la falta de controles, mientras que asociaciones médicas denuncian que hay más casos por investigar.

Varios especialistas y dermatólogos reconocidos han iniciado una campaña en las redes sociales en contra de los falsos profesionales que practican la medicina de forma ilegal en Panamá. Han publicado fotografías de sus certificados de idoneidad que muestran que son verdaderos especialistas en sus ramas.

“La intención es que el pueblo panameño se entere que uno va a los especialistas a atenderse con especialistas certificados. A mí me enseñaron a atender partos, pero eso no me habilita a atender partos en mi consultorio”, señaló el dermatólogo, Armando Mocci.

La última víctima perdió la vida luego que un supuesto médico colombiano le aplicara un tratamiento intravenoso.

Los especialistas aseguran que en Panamá muchas personas son engañadas con tratamientos estéticos a base de sustancias que no están autorizadas y que se dejan inyectar.

Por el nivel de complicaciones posteriores reportadas, se determina que son productos tóxicos o medicamentos alterados.

“Están haciendo tratamientos con productos y vitaminas que no tienen registro sanitario”, advirtió Mocci.

“El tejido se daña, es lo que llamamos necrosis. Si es inyectado en la vena puede producir un daño neurológico severo”, apuntó Felicia Tulloch, subdirectora General de Salud.

Tirsa Castrellón dirige la Asociacion Panameña Artística de Belleza y Cosmetología (Apabeco). Como gremio han elevado su preocupación ante el Ministerio de Salud (Minsa) por la proliferación de extranjeros que están realizando procedimientos invasivos en la clandestinidad.

“Vienen a nuestro país a dañar la imagen de la esteticista y nos dejan a nosotros mal”, criticó Tirsa Castrellón, directora de Apabeco.

“Hay muchas estéticas en las que se practican liposucciones con personal no idóneo o cirujanos plásticos "de garaje" que vienen de otros países y realizan estos procedimientos”, afirmó Sugey Véliz de Lalas Coporal Center.

La Asociación Odontológica Panameña también lo ha advertido durante los últimos años. Los odontólogos enviaron varias notas al Minsa, Estas notas, a las que TVN Noticias tuvo acceso, muestran un listado de locales donde supuestamente ocurren irregularidades.

Lo peor es que esta asociación había alertado en tres ocasiones a la Regional Metropolitana de Salud durante el 2016 que una persona llamada Juan Carlos Eslava realizaba procedimientos de medicina estetica de forma ilegal en un establecimiento en Vía Brasil. Esa fue la misma clínica que salud cerró la semana pasada luego de la muerte de Alpha Santamaria, a quien le practicaron un procedimiento invasivo en sus instalaciones.

“Habían entre 9 y 12 denuncias de diferentes establecimientos. No ha habido respuesta. Sentimos frustración. Se mandó información y no hicieron la investigación”, lamentó la doctora Mónica Shedden, de la Asociación Odontológica Panameña.

Según el director metropolitano de Salud, los operativos a clínicas clandestinas continúan. Pero su labor se ha visto limitada con la entrada del Sistema Penal Acusatorio.

“Ya habíamos hecho algunos operativos, muchos fueron infructuosos. No logramos captar a las personas que hacían estas actividades”, declaró Aurelio Rangel, director Metropolitano de Salud.

Aseguró que varios expedientes han sido remitidos al Ministerio Público.

El Consejo Técnico de Salud tiene 16 denuncias de falsos profesionales que ejercen la medicina de forma ilegal en Panamá. Nueves de estos casos son de odontólogos.

También hay casos de falsos optómetras ambulantes y de odontólogos que están atendiendo a pacientes en apartamentos y cuartos de hotel.