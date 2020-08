Hay mayor riesgo de transmisión de COVID-19 en lugares cerrados

Antes cuando se usaban productos de limpieza los niños estaban en la escuela, las personas estaban trabajando y no se exponían, igual que en las oficinas limpiaban cuando no había nadie. Ahora uno pasa veinticuatro horas al día, siete días a la semana expuesto a estos productos de limpieza que mucha gente está usando de más; porque si no has salido a ningún lado porque tienes que limpiar dos veces al día tú casa, estás exponiendo tus vías aéreas a un irritante."-Dr. Emilio Saturno, Alergólogo e Inmunólogo-