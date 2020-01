Solo 7% de las donaciones de sangre en Panamá son voluntarias

Aris Córdoba, directora del programa de donación de sangre del Ministerio de Salud, asegura que la realidad en Panamá es que las personas solo van a donar sangre cuando tienen un familiar enfermo.

El 7% de donaciones voluntarias se ha logrado como resultado del trabajo del personal de los bancos de sangre quienes han salido de las instalaciones a hacer colectas extramuros.

Según Córdoba, existen muchos miedos y mitos entorno a la donación. Hay quienes creen que donar es un proceso doloroso, sin embargo, se debe ser consciente de que, frente a la donación de sangre, siempre se cuidará al donante.

Si la persona tiene una condición que no le permite donar, el médico se lo hará saber. Lo que se quiere también es cuidar al receptor de la unidad sanguínea, explicó Córdoba.

A nivel de la república, existe la Red Nacional de Servicios de Sangre, conformada por 28 bancos de sangre y dos servicios de transfusión y se trabaja de manera coordinada entre los diferentes hospitales.

Las personas que quieren donar de manera voluntaria se pueden comunicar al 512-9436, para coordinar las colectas extramuros.

Para ir a donar sangre las personas tienen que haber desayunado, tomado líquido y comido alimentos bajos en grasa.

Advirtió que la donación remunerada no está permitida y no es ilegal. Si el banco de sangre descubre que una persona está cobrando, será excluido definitivamente y no se le permitirá aportar la unidad sanguínea.

La producción de hemocomponentes en Panamá ronda las 60 mil unidades.