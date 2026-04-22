Secretario general de la ATTT salió de vacaciones tras derogación del decreto para regular plataformas digitales

La entidad no ofreció detalles sobre las razones del periodo de descanso ni precisó si este guarda relación con la controversia en torno al Decreto Ejecutivo No. 10, posteriormente derogado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) confirmó que el secretario general de la institución, Justo Castañeda, se encuentra de vacaciones, en medio del debate generado por la reciente regulación y posterior derogación del decreto relacionado con las plataformas de transporte digital.

La entidad no ofreció detalles sobre las razones del periodo de descanso ni precisó si este guarda relación con la controversia en torno al Decreto Ejecutivo No. 10, firmado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, el cual regulaba el servicio de transporte selectivo de lujo a través de plataformas tecnológicas.

El decreto, que generó reacciones divididas en distintos sectores de la sociedad panameña, fue derogado el pasado lunes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en la Gaceta Oficial No. 30507. La decisión se tomó tras reconocer la existencia de opiniones encontradas, especialmente entre usuarios y actores del sector transporte.

La normativa derogada establecía lineamientos para servicios solicitados mediante aplicaciones digitales, con pagos electrónicos y en efectivo, y contemplaba su articulación con la Cámara Nacional de Transporte, lo que provocó críticas y debates públicos.

En medio de esta discusión, también surgió atención sobre la figura de Castañeda, luego de conocerse que es hermano de la diputada oficialista Dana Castañeda, lo que añadió un elemento político al contexto ya sensible del debate.

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Tras la derogación del decreto, el Órgano Ejecutivo informó que se abrirá un proceso de análisis más amplio. Para ello, se conformará una mesa de trabajo encabezada por el Ministerio de Gobierno, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, la ATTT y la Dirección General de Ingresos.

Esta instancia deberá reunirse con los sectores involucrados y presentar en un plazo de 90 días una nueva propuesta de regulación para el servicio de transporte mediante plataformas digitales, con el objetivo de establecer reglas claras y consensuadas para el sector.

Con datos de Elizabeth González