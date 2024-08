Varios sismos se registraron en Chiriquí durante la madrugada de este lunes

Chiriquí/Un movimiento sísmico de 5.9 grados estremeció la madrugada de este lunes 26 de agosto, a las 12:06 minutos de la madrugada, la zona Occidental de Panamá, sin causar daños materiales, heridos o lesionados.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, tras este movimiento sísmico se registraron otras réplicas entre los 3.9 y 4.0 grados de intensidad.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Chiriquí recomendó a las personas mantener la calma cuando se dan estos eventos y mantenerse informados con las entidades correspondientes.

Fueron cuatro movimientos sísmicos registrados en la madrugada de este lunes 26 de agosto en el Occidente del país; todos ubicados al suroeste de Coiba.

El primero fue de 5.9 grados a las 12:06 de la madrugada; el segundo a las 2: 22 am de 3.9; el tercero a las 3:12 am de 4.0; y el último a las 3:15 am de 3.9 grados.

Todos sin dejar algún tipo de daño estructural, heridos o lesionados, según los reportes preliminares.

La mayoría de ellos ubicados al sur este de Coiba, más de 83 km de áreas costeras.

Información de Demetrio Ábrego