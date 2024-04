Sociólogo sobre violencia en Azuero: La sociedad azuerense está viviendo una 'crisis'

Ciudad de Panamá/Atrás quedaron los pueblos que por la cotidiana pasividad mantenían las puertas de sus casas abiertas, ahora el escenario se ha visto ensombrecido por el surgimiento de casos como el registrado el pasado fin de semana donde dos personas fallecieron y cuatro quedaron heridas tras una balacera registrada en el sector de La Dormidera, en Monagrillo, distrito de Chitré, en Herrera.

Entre las víctimas fatales estuvo un niño de 8 años y un hombre de 33, mientras que entre los heridos hay una niña de 11 años, quien está fuera de peligro. Una señora con herida en el muslo, un hombre con un rozón de bala en la rodilla y otra persona que fue trasladada a Aguadulce. El hecho se registró mientras se realizaba una actividad deportiva.

Para el sociólogo Milciades Pinzón, lo sucedido es parte de un problema integral que tiene que ver con la crisis que está viviendo la sociedad azuerense, la cual ha venido creciendo en instancias muchas veces institucionales que no van al mismo nivel del crecimiento de la población y sus necesidades.

Además, es parte de la crisis de valores que experimenta todo el país y afecta a las familias panameñas. A esto se le añaden otros problemas como el desempleo y falta de oportunidades principalmente para los jóvenes que se ven obligados a migrar a la capital.

El sociólogo añadió la crisis que se vive en el sector agropecuario y que es uno de los principales generadores de trabajo en esa región del país.

Hay una especie de patología social que no está siendo bien atendida. De alguna manera, de hace un tiempo para acá, se viene constituyendo una sociedad un poco enferma al no encontrar los caminos de solución a los problemas y de repente cae en estas cosas" — Milciades Pinzón - Sociológo

Según el experto, a todos esos factores se le suma el arribo al país de culturas de la violencia generadas en el flujo migratorio que ahora se podría estar extendiendo por las áreas interioranas. "Lo más preocupante es que la gente se habitúe a la violencia, se convierta en algo normal, y se escuchen expresiones como; después que no me pase a mi no hay problema, porque eso no se resuelve de esa manera", refutó el experto en sociología.

Sin más, señaló Pinzón, no hay soluciones a corto plazo y de alguna manera se necesitan políticas de Estado, enmarcadas en el desarrollo, para que los residentes del interior del país permanezcan allí y puedan, desde sus regiones de origen, realizar sus proyectos de vida.

Resaltó que en el caso de Azuero está influyendo mucho "el exceso de fiestas y bailes que están llevando a la gente por otro camino" y su misma posición geográfica.