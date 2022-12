Surgen reacciones por falta de acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno

Las diferencias entre el Gobierno de Panamá y la empresa Minera Panamá, que no permitieron llegar a un feliz término en las negociaciones por la concesión de operación de la mina de cobre ubicada en Donoso, han generado opiniones tanto en la sociedad civil, como de parte de las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, quienes coinciden en que el Gobierno debe velar por el mejor beneficio para el Estado.

Ante la situación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo convocó a un Consejo de Gabinete Extraordinario la mañana de este jueves, para abordar la situación y entonces, brindar información a la población sobre lo sucedido.

La exdiputada Ana Matilde Gómez, manifestó que cualquier torpeza que se cometió en el 1997, cuando no se sabía el tamaño del yacimiento, el cobre no tenía el valor de ahora y su importancia. Panamá está en la mejor posición.

Hizo un llamado a los funcionarios negociadores, que si ya se dejó por fuera a la población y no se consultó si realmente querían ser un país minero, entonces, ahora hagan lo mejor que sus capacidades les permita, porque tienen un compromiso con el país.

Mientras que, Eduardo Gil, secretario de la Convergencia Sindical, indicó que, en caso de que la empresa no acepte y quiera imponer sus condiciones, el Estado debe dar un mensaje de que en Panamá se respetan los derechos, se respeta el estado de los gobiernos de poder decidir la mejor manera de administrar los recursos.

Recalcó que, no se puede, por simplemente mantener una relación, someterse a las disposiciones autoritarias de las empresas multinacionales. Señaló que, si no se aceptan las recomendaciones de la población panameña, el cuidado ambiental, los derechos laborales, tiene que buscarse otra alternativa, y esta no es la única empresa que pudiera administrar esta explotación.

En tanto, el país se mantiene a la expectativa de lo que dirá el presidente Cortizo en las siguientes horas.

Con información de María De Gracia.