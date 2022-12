Minera Panamá no acepta firmar contrato propuesto por el Gobierno

Ciudad de Panamá, Panamá/En un comunicado enviado por el Ministerio de Comercio e Industrias, el gobierno de Panamá, afirmó que tras vencido el término que le concedió a Minera Panamá para suscribir el nuevo contrato de concesión para la explotación de la mina de cobre, la empresa se negó a firmar lo propuesto por el Estado.

El comunicado emitido señala que a la medianoche de ayer venció el plazo, no obstante, en buena fe, el equipo del Gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las 6:00 a.m. de este jueves 15 de diciembre. Aun así, la empresa no accedió a firmar el contrato que reflejaba el acuerdo de enero de 2022. Por el contrario, la empresa envió a las 6:16 a.m. una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como, por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado.

Tacharon de lamentable la conducta tomada por la empresa.

Aseguran que un equipo de negociación del gobierno estuvo a disposición de Minera Panamá en las últimas cuatro semanas, sin embargo, según el comunicado, durante este período la empresa Minera Panamá manejó la situación con discusiones prolongadas, presentando exigencias irrazonables que, en vez de acercarse a los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, se alejaron más.

Bajo dicho acuerdo, la empresa pagaría a Panamá un mínimo de $375 millones anuales, mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores, proveería protecciones más sólidas para el ambiente, y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales.

“De acuerdo a la Constitución Política de Panamá, ‘Las concesiones para explotación del suelo y el subsuelo... . se inspirarán en el bienestar social y el interés público’. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha trabajado incansablemente bajo la orientación del Presidente, para celebrar un contrato que haga justicia a nuestro país por la utilización de sus recursos naturales, en beneficio del pueblo panameño”, expresa el comunicado.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete en la cual se acordarán las medidas pertinentes. El mandatario dirigirá un mensaje a la nación en el día de hoy.

Recientemente, la Cámara Minera de Panamá pidió al Gobierno Nacional “reorientar el manejo con que ha conducido la negociación del nuevo contrato de operación de la mina Cobre Panamá”.

La Cámara Minera también se ofreció a ayudar en las negociaciones y a su vez alentó a las partes a que el nuevo contrato administrativo de operación entre el Estado panameño y Cobre Panamá “sea en su más amplio sentido ganar - ganar, para que todos los panameños se beneficien de manera directa de los grandes aportes que el desarrollo del sector minero representa, sin perder de vista que estos beneficios no consisten únicamente en las contribuciones directas del sector a las arcas del Estado”.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se manifestó a favor de un acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno, donde ambas partes sean beneficiadas.

En tanto, Minera Panamá aseguró en su momento, a través de un comunicado, que buscaba llegar a feliz término en las negociaciones que mantiene con el Gobierno Nacional para la renovación del contrato de concesión de mina Cobre Panamá.

En la actualización que brindó sobre las conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias, sobre el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá, indicaron que, Minera Panamá continuaba trabajando con el Ministerio de Comercio e Industrias para llegar a un acuerdo justo y equitativo para asegurar la continua operación de la mina Cobre Panamá.

En la Asamblea Nacional, varios diputados dieron a conocer sus reacciones sobre este tema.

Uno de los que opinó fue el diputado del Partido Molirena, Miguel Fanovich, quien recordó las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo sobre los acuerdos a los que pretendía llegar con la empresa, señalando que las comunidades cercanas a la explotación minera no han recibido prácticamente nada de la empresa, mientras que el daño ambiental-ecológico ha sido notorio.

Además, hizo énfasis en que se está explotando otros materiales como oro, molibdeno, y plata.

Mientras, Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático, indicó que la Asamblea aspira a que el Gobierno haga las mejores negociaciones para los intereses del país, ya que, “nosotros no podemos seguir dejando que los recursos naturales se vayan a cambio de una migaja que viene pagando esta empresa”.