Tercer día de audiencia: Indagatorias revelan supuesto entramado de corrupción

Este miércoles continúa el tercer día de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, donde hasta el momento se han leído 238 hojas de 800 que contiene la vista fiscal del caso.

En la misma se detalla la formación del esquema de corrupción utilizado para el supuesto lavado de activos por parte de exfuncionarios del gobierno de Panamá.

En el entramado se crearon empresas, sociedades anónimas, múltiples cuentas bancarias, que aparentemente servían como pantalla para lavar el dinero.

La fiscal Ruth Morcillo, a su llegada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que esta es la oportunidad que tiene la ciudadanía para escuchar la narración del caso, saber qué se investigó, cuáles hechos fueron corroborados, qué personas, exfuncionarios públicos están siendo investigados y demás detalles.

Recordó que existe un acuerdo con la empresa Odebrecht por una lesión al Estado de más de 220 millones de dólares, pero no descartó que haya más, ya que en la investigación se pudo corroborar que la suma en perjuicio del Estado es cuantiosa

La audiencia inició de forma puntual a las 9:00 a.m., una vez verificado la presencia de las partes, la jueza Baloisa Marquínez, ante la ausencia de algunos defensores particulares, señaló que al estar todos los representantes judiciales públicos se podía iniciar la sesión.

En esta ocasión continuaron leyendo la indagatoria de Rosa Marín Molino Paz, en que se narra la manera en que operó la firma de abogados Rosas & Rosas, en la que no acepta los cargos que se indagaron, ya que, indica que no sabía que los servicios de transferencias que le brindaban a Norberto Odebrecht provenían de ilícitos.

En tanto que el exdiputado Jorge Rosas Rodríguez, quien fue miembro de la firma Rosas & Rosas, en indagatoria, señaló que desde el 2009 hasta el 2018 estuvo en licencia por haber resultado electo como diputado, asegurando que durante los periodos que ocupó cargo de elección popular estuvo prácticamente desvinculado de forma casi total de la práctica forense.

Sobre su relación con la constructora Odebrecht, manifestó que inició en el 2004, cuando regresó a la firma por no haber sido reelecto. Un día conoció al representante legal André Rabelo y el primer asunto que manejó fue el contrato de arrendamiento de residencia de Rabelo, y luego manejó asuntos corporativos de la Constructora Norberto Odebrecht Panamá y Brasil, además de una tercera sociedad.

Destacó que cuando hizo negocios con la empresa no era funcionario, no gestionó contratos de obras públicas, ni estuvo involucrado en procesos de licitación.

La investigación señala que se logró verificar las órdenes de pago entregadas en grado de colaboración por Odebrecht la existencia de la sociedad Pivotal Corp, que también registra pagos ilícitos recibidos a través de diferentes estructuras creadas por Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios.

Pivotal Investments S.A, inscrita en Panamá tenía como beneficiario final a Carlos Ho González, exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero fue disuelta el 17 de junio de 2010, a través de ella se establecía, y llevaba a cabo los negocios de una compañía inversionista para comprar, vender y negociar todas las clases de artículos de consumo, bienes y raíces, acciones de valores, bonos entre otras.

Ho detalló cómo se hicieron los sobrecostos en obras como la ampliación de la rehabilitación de la Avenida Domingo Díaz, donde la empresa puso precios globales para los principales puentes, cerca de 7,500 dólares por metro cuadrado de la carretera del puente, los valores en el mercado en ese momento eran de 2,000 a 2,500 por metro cuadrado, o sea que el precio refrendado era más de tres veces del valor del mercado.

Ho fue condenado a 72 meses de prisión por los delitos Contra la Administración Pública en el 2019, tras haber hecho acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía.

Contratos ficticios

En la investigación se obtuvo información del Principado de Andorra que constata que la sociedad Aeon Group es una estructura pantalla que utilizó el Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht para trasegar dinero ilícito para justificar dicho dinero ante las entidades bancarias presentaban contratos ficticios porque nunca prestaron los servicios establecidos.

En indagatoria, Andrés León Mozes, afirma que su cuñada Danna Harris, quien fungía como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, le pidió que formara parte de un negocio de equipo de construcción para Panamá y República Dominicana.

Indicó que la sociedad Rafult Limited fue creada por Harris y es dueña de los fondos que allí se transfirieron, la cual se utilizó como sustento de los fondos el contrato con la sociedad Aeon Group, por la suma de 3 millones 500 mil dólares, agregó que se crearon otras sociedades a donde se transfirieron fondos desde Rafoult Limited, pero al culminar su contrato con el gobierno de Ricardo Martinelli, pidió la apertura de una cuenta bancaria.

“Al ella ver un panorama negro y al no saber qué va a pasar con los fondos que se encontraban en el banco VS donde ella era oficial de cuenta, me pide que abra una cuenta en el banco Safra sucursal de Panamá, cabe destacar que al momento de abrir la cuenta en el banco VS, Danna Harris no justificó los fondos con el contrato entre Rafult Limited y Aeon Group, sino que los fondos procedían de una herencia en vida de mi abuelo. Al momento de abrir la cuenta en el banco Safra no me permitió mostrar el contrato firmado con Aeon Group”, detalló León Mozes.

Sostuvo que el día de su boda, Harris lo llamó para confesarle que se trataba de un contrato ficticio.

Resumen del segundo día de audiencia

En el segundo día de audiencia se conocieron los testimonios de indagatorias de varios exfuncionarios, y personas que participaron en la creación de sociedades anónimas, cuentas bancarias y negocios que servirían a la ejecución del supuesto delito.

En la trama quedaron enredados amigos, parientes y conocidos de los exfuncionarios, quienes dieron detalles de cómo se les contacta para hacer negocios y crear sociedades anónimas. Pero aseguraron que desconocían que tenían fines ilícitos.

En el segundo día de audiencia se pudo escuchar la indagatoria de Frank De Lima, Jaime Ford, Federico Suárez, Ricardo Francolini.

El nombre de los hermanos Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares se nombró reiteradas veces como beneficiarios finales de las sociedades anónimas.