Trabajadores de Revisalud confirman levantamiento de paro de labores

San Miguelito, Panamá/Unos 200 trabajadores de la Recicladora Vida y Salud San Miguel, S. A. (Revisalud), empresa recolectora de desechos en San miguelito, ya se encuentran de lleno prestando sus labores, pues confirmaron el levantamiento del paro que mantenían desde semanas atrás.

Robin Aleyne y Yenni Carrión, representantes del sindicato de empleados de Revisalud aseguraron que por estos días cuentan con uniformes y guantes nuevos, aunque esto no ha sido así siempre.

Según Aleyne en los dos meses que han estado en la mesa de dialogo solo han paralizado labores solo cuatro días y algunos cinco días por motivos de seguridad. Aclaró que no han hecho una huelga como tal, pues a su juicio el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral les tumbó el procedimiento para efectuarla. “Le informamos a la comunidad que nosotros no estamos en huelga”, reiteró.

En tanto, Carrión dijo que la comunidad está llena de "pataconcitos" porque la empresa no cuenta con suficientes camiones. “Nosotros no estamos peleando aumento de salario. No estamos buscando aumento”, recalcó.

Ahora los trabajadores están a la espera de lo que sucede en el arbitraje que inició el Mitradel y que continúen las negociaciones para que les provean uniformes, equipos necesarios entre otros aspectos.

En relación con la cobertura del Seguro Social, la filial expresó en un comunicado que todas las cuotas correspondientes se encuentran al día y sus colaboradores están plenamente asegurados.

Además, afirmaron que la ficha de sus empleados cuenta con vigencia hasta el mes de septiembre del año en curso, asegurando así su protección médica y social de acuerdo con la legislación vigente, como también el seguro de vida.

Con información de Darío Fernández