"Hemos hecho una mesa de trabajo luego de que se publicara el decreto para apuntalar en aquellos temas que nos toque reforzar, a nosotros como autoridad", expresó Julio González a los medios de comunicación.

Socios conductores de Uber deberán cumplir de manera estricta con los parámetros del decreto, principalmente con la edad requerida de 21 años y su licencia tipo E para transporte de pasajeros, advirtió González.

El director de la ATTT no descartó que se requiera llenar otros vacíos en la regulación de este servicio de plataformas electrónicas.

"Siento que es un decreto muy claro, un decreto sencillo, pero que pone las bases fundamentales para que se pueda tener un estatus y cumplir también con las expectativas que la ciudadanía respecto a lo que es el servicio", manifestó González.

Pero para el transportista de turismo Víctor Ramos, la reglamentación viola la Ley 14 de Transporte y como tal estudian de presentar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una denuncia de inconstitucionalidad.

"No se habla de unificación de color, de un distintivo, no se habla de una cinta reflectiva. Simplemente le hacen un maquillaje, donde le dicen que tienen que cambiar de licencia particular a comercial", señaló Víctor Ramos a los medios de comunicación.

Anteriormente, los socios operadores de plataformas de servicio han manifestado su inconformidad parcial con el decreto y esperan se recobre el espíritu de servicio de lujo que, según ellos, han perdido.

TVN Noticias contactó a representantes de Uber en Panamá, sin embargo no quisieron brindar declaraciones sobre el tema.