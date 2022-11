Transportistas del Oeste niegan anarquía; piden a la ATTT revisar la tarifa del pasaje

Las reacciones por las agresiones de conductores del transporte público a usuarios continúan, ahora son los voceros de los transportistas que defienden la necesidad de revisar la tarifa que se paga por el pasaje.

Jorge Dimas, presidente de la Cámara de Transporte de Panamá Oeste, lamentó lo sucedido en ambos casos de agresión donde se han visto involucrados operadores de este sector, al mismo tiempo manifestó que es hora de que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) tome acción porque los mismos usuarios están pidiendo que se establezca una tarifa.

Negó que en el sector haya una anarquía porque hay un reglamento interno en cada prestataria, pero existe una mora de parte del Gobierno que no revisa la tarifa, lo que han solicitado en reiteradas veces, por lo que espera que ahora que son los propios usuarios que piden la revisión de la tarifa se les preste la atención.

Manifestó que la tarifa establecida es de hace más de 15 años, cuando se tenía buses de hierro, y actualmente se usan autobuses con aire acondicionado para mejorar el servicio, pero esa tarifa no se ha establecido.

Dimas también indicó que actualmente se preguntan qué pasará con ellos cuando empiece a funcionar la Línea 3 del Metro, ya que, el Gobierno no se ha acercado a conversar con ellos sobre el plan de movilidad que se planteará, asegurando que ellos ya han hecho algunos estudios, y aunque reconocen que no todos los buses saldrán de ruta, saben que no podrán competir contra este nuevo sistema de transporte.

Mientras que los usuarios piden que se cumplan las leyes establecidas porque las alzas ilegales del pasaje se siguen dando, y hasta a los estudiantes les están cobrando de más.

En tanto, Dimas indicó que las denuncias de los usuarios son atendidas en una junta disciplinaria, y en el caso reciente, ocurrido el lunes pasado, se expulsó al conductor de la ruta, por lo que no puede prestar el servicio en ninguna ruta de Panamá Oeste. Además, se envió informe a la ATTT para que tome sus medidas.

Agregó que han solicitado la existencia de un carril exclusivo para el transporte público de La Chorrera a Panamá para solventar el problema del tranque, pero hasta el momento no reciben respuestas.

Ellos siguen esperando un pronunciamiento del Gobierno sobre el plan que se tiene para cuando se ponga en marcha la Línea 3 del Metro.