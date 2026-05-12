Universidad de Panamá prohíbe solicitar certificados de salud mental como requisito académico o laboral

El documento también aclara que las evaluaciones de salud mental solo podrán realizarse en casos excepcionales, debidamente justificados y conforme a la normativa vigente, “nunca como requisito”.

La Universidad de Panamá informó que queda prohibida la solicitud de certificados de salud mental como requisito para acceder a empleos, estudios o cualquier trámite administrativo, en cumplimiento de una disposición emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida fue comunicada este 12 de mayo mediante una circular firmada por el rector Eduardo Flores Castro, en la que se instruye a todas las unidades académicas a suspender de inmediato cualquier exigencia relacionada con este tipo de certificados.

Según el documento, la disposición responde a la Circular N.° 083/DGSP/DSAIP/SNSM del Minsa, emitida el 15 de abril de 2026 y dirigida a universidades públicas y privadas del país.

La normativa establece la prohibición de solicitar certificados de salud mental como requisito de acceso al empleo, a la educación o para cualquier trámite administrativo de carácter general en todo el territorio nacional.

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La Universidad de Panamá señaló que esta medida se fundamenta en la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional, además de otras normas reglamentarias vigentes.

El documento también aclara que las evaluaciones de salud mental solo podrán realizarse en casos excepcionales, debidamente justificados y conforme a la normativa vigente, “nunca como requisito”.

Entre las medidas ordenadas por la rectoría se encuentra la revisión y actualización de reglamentos, formularios y procedimientos institucionales que aún contemplen esta exigencia.

Asimismo, se instruyó al personal responsable de estos procesos a garantizar el cumplimiento y difusión de la nueva disposición dentro de las distintas unidades académicas.