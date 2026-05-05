Universidad de Panamá entra al top 50% mundial en 13 disciplinas de investigación

En la clasificación global, que este año incluyó a 14,131 universidades de 183 países, la institución panameña alcanzó la posición 2,679, mientras que en América Latina se ubicó en el puesto 177, reafirmando su liderazgo dentro del ámbito nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá se consolidó como la principal institución de educación superior del país al liderar el ranking nacional del EduRank 2026, donde ocupó el primer lugar entre 22 universidades evaluadas.

De acuerdo con los resultados del informe, la universidad también logró posicionarse dentro del top 50 % en 13 áreas de investigación, un indicador que refuerza su crecimiento sostenido en producción académica y desarrollo científico tanto a nivel regional como internacional.

En la clasificación global, que este año incluyó a 14,131 universidades de 183 países, la institución panameña alcanzó la posición 2,679, mientras que en América Latina se ubicó en el puesto 177, reafirmando su liderazgo dentro del ámbito nacional.

El rector Eduardo Flores Castro explicó que la metodología del ranking se basa en tres pilares fundamentales: la producción científica, la reputación no académica y el impacto de egresados destacados. En este sentido, la Universidad de Panamá registró 4,916 publicaciones académicas y 40,607 citas, además del reconocimiento de 18 exalumnos con influencia significativa en distintos ámbitos.

El informe también señala que la evaluación considera más de 59,500 citas vinculadas a 8,140 publicaciones académicas generadas por universidades panameñas, junto con indicadores de visibilidad y prestigio fuera del entorno estrictamente académico.

En cuanto a áreas específicas, la universidad destacó en disciplinas como entomología, zoología y silvicultura, así como en el impacto de sus egresados. Estos resultados evidencian su presencia en múltiples campos del conocimiento, desde ciencias ambientales hasta informática y medicina.

Con estos avances, la Universidad de Panamá reafirma su posición como referente académico del país y fortalece su proyección investigativa en el escenario global.

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