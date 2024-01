Magistrada López se refiere a abogados que abusan de recursos en medio de conversatorio con jueza de EEUU

Ciudad del Panamá, Panamá/La jueza Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, realizó un conversatorio sobre "Leyes y Democracia", en la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en la ciudad de Panamá, la mañana de hoy, miércoles 24 de enero.

Al conversatorio, se unió la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, quien junto a Sotomayor respondió a una serie de preguntas realizadas por los asistentes.

"Cuando conozco a una jueza como la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, y veo la pasión en ella por su trabajo, sé que ustedes están en buenas manos", expresó

Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos #NoticiasTVN… pic.twitter.com/qtFEFpn9gJ — TVN Noticias (@tvnnoticias) 24 de enero de 2024

Según la jueza Sotomayor, la clave para ser un juez competente radica en cultivar una profunda pasión por la ley. Sin esa pasión, es probable que no surjan resultados positivos en el desempeño de las funciones judiciales.

Para Sotomayor, la judicatura no se limita a ser un simple trabajo, empleo o carrera; va más allá, constituyendo algo más significativo. Sotomayor sostiene que ser juez implica un compromiso con el servicio a la comunidad, proporcionando a las personas un sentido de dirección y asegurándoles un lugar donde puedan buscar justicia dentro de las Leyes.

Según la jueza, este enfoque integral es la clave para convertirse en un juez que no sucumba a la tentación de la corrupción, dado que el servicio a la sociedad prevalece como la prioridad primordial. “

Cuando conozco una jueza, como la magistrada presidente (López), y veo la pasión en ella por su trabajo, yo sé que ustedes están en buenas manos”, expresó Sotomayor en referencia a la magistrada panameña María Eugenia López.

Sobre el poder que tiene la ciudadanía para hacer un cambio en la sociedad, la magistrada López manifestó que es fundamental que los ciudadanos comprendan cómo se desarrollan los procesos judiciales, los tiempos de espera y los términos que la Ley establece.

"Una buena defensa no significa interrumpir la administración de justicia. Un abogado, de manera reiterativa, 10, 15, 20 veces interpone un mismo recurso denominándolo de otra forma, lo que está interrumpiendo el servicio de administración de justicia. Además, esto no es ético.",… pic.twitter.com/DX0exfhOOp — TVN Noticias (@tvnnoticias) 24 de enero de 2024

Abuso de recursos

“Muchas veces no se entiende y la pregunta de los ciudadanos es: ¿Pero por qué este caso tarda tanto? Tarda por muchas razones, pero una fundamental es el abuso del ejercicio del derecho. Ejercer una legítima defensa, una buena defensa, no significa entorpecer la administración de justicia. Puedo atender de manera óptima y eficiente a mi cliente, pero para eso no tengo que abusar del ejercicio del derecho. Desgastamos al sistema”, indicó López.

Agregó que, si un abogado de manera reiterativa interpone un mismo recurso de 15 hasta 20 veces denominándolo de otra forma, está entorpeciendo el sistema de justicia. Además, destacó que esto no es ético.

Ejercer una legítima defensa, una buena defensa, no significa entorpecer la administración de justicia". — María Eugenia López - Magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá

¿Quién es Sonia Sotomayor?

Sonia Sotomayor, Jueza Asociada, nació en el Bronx, Nueva York, el 25 de junio de 1954. Obtuvo su licenciatura en 1976 en la Universidad de Princeton, graduándose summa cum laude, siendo miembro de Phi Beta Kappa y recibiendo el Premio Pyne, el máximo honor académico que otorga Princeton a un estudiante universitario.

En 1979, obtuvo su doctorado en derecho (J.D.) de la Facultad de Derecho de Yale, donde también se desempeñó como editora del Yale Law Journal. Trabajó como Fiscal Adjunta en la Fiscalía del condado de Nueva York desde 1979 hasta 1984. Posteriormente, litigó en asuntos comerciales internacionales en la ciudad de Nueva York en Pavia & Harcourt, donde fue asociada y luego socia desde 1984 hasta 1992.

En 1991, el presidente George H.W. Bush la nominó para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, y ocupó ese cargo de 1992 a 1998. En 1997, el presidente Bill Clinton la nominó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, donde sirvió de 1998 a 2009. El presidente Barack Obama la nominó como Jueza Asociada de la Corte Suprema el 26 de mayo de 2009, asumiendo oficialmente este cargo el 8 de agosto de 2009.