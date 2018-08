El reloj marcaba casi el mediodía, en realidad no había mucho que hacer y de pronto surgió la idea de viajar a Colón, una provincia que me encanta visitar.

Y por pura coincidencia me enteré que ya van a inaugurar el tercer puente sobre el Canal de Panamá. El que conectaría la Costa Abajo de Colón con el resto de la geografía nacional (que quedó dividida con la construcción de la vía acuática hace más de 100 años).

Al llegar al Ferry, ya habían varios autos por delante; unidades del Servicio Aeronaval Nacional (SENAN) y la Autoridad del Canal (ACP) guiaban a propios y extraños y de un momento a otro la nave se empezó a mover y navegar hacia el otro extremo; arriba la imponente megaestructura del puente atirantado cuya altura sobrepasa cualquier expectativa y puente construido en el país.

Admito que jamás había cruzado el Canal de Panamá y de esta forma y menos en Ferry, fue una experiencia inigualable, enriquecedora y diferente.

Al llegar al otro extremo teníamos la opción de ir hacia Costa Abajo o la antigua base norteamericana de Sherman y el Fuerte San Lorenzo, ya que todos son lugares de extraordinaria y pura belleza tropical caribeña.

Al final la decisión fue Sherman y al llegar, aparte de ver como ha aumentado el nivel del mar en las costas caribeñas, cosa que me sorprendió mucho; era sumamente palpable el deterioro de todo el lugar, lo que me llevó a reflexionar que era imposible que tras casi 20 años de la devolución de la base no exista un plan de uso y manejo de una zona que explotada correctamente podría ser un polo de desarrollo sostenible para la costa atlántica colonense.

Las casas destruidas por la desidia y el tiempo, las calles en pésimo estado dan fe de la falta de una política justa de desarrollo.

Odio decir esto, pero estoy seguro que con las instalaciones que ya habían dejados los gringos, algo se hubiese podido hacer; quizás un hotel, un complejo residencial, logístico, industrial que se yo.

No hay que ser un estratega para buscarle un uso correcto y sostenible a esta zona tan cercana a la ciudad de Colón.- por ello me atrevo a decir que si no se actúa YA mi título de “Sherman el paraíso que perdimos” quedaría como anillo al dedo.-

OJO – allí está ubicada la “base” del Servicio Aeronaval Nacional (SENAN), una espectacular marina y un hotelito de los más cálido, pero el resto de las áreas e infraestructuras están en tan malas condiciones que se pierden entre la maleza y las alimañas.

Muy cerca está a pocos kilómetros el imponente Fuerte San Lorenzo, bastión español durante la conquista y que luego usarán también los norteamericanos. Es un sitio de un esplendor y magia sinigual, ya que no sólo encierra historia, sino una belleza natural salvaje.

Este sitio está protegido por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) y hay que pagar una mínima cantidad para entrar al sitio, donde se puede apreciar cómo el imponente océano Atlántico choca con el río Chagres y las playas reflejan un azul y un verde profundo y colorido únicos.

Que pena que ningún gobierno o empresa se interese en firme por preservar mejor o despuntar un sitio que admito está casi intacto y donde el tiempo se detuvo.

Hay que al menos instalar alguna infraestructura básica para todo aquel que desea visitar esta parte de la provincia de Colón.

Si tiene todavía la oportunidad hay que aprovechar un paseo por estas localidades y atravesar el Canal en Ferry y luego aprovechar el megapuente que tras dos años de retraso por fin será abierto a propios y extraños.