Resiliente, fuerte y valiente: La historia de Edwin Quintero en Héroes por Panamá 2025

El nombre de la fundación, REFUVA , no es casual. Resume en tres palabras la filosofía de su fundador: Resiliente, Fuerte y Valiente. En medio de un mundo cada vez más acelerado, donde la ansiedad y la depresión afectan a millones, la labor de Edwin Quintero se convierte en un faro de esperanza.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un país donde la conversación sobre salud mental aún carga con estigmas y prejuicios, la historia de Edwin Quintero, de 29 años, emerge como una bocanada de esperanza. Fundador y presidente de la Fundación REFUVA, cuyo nombre surge de tres palabras que lo definen: Resiliente, Fuerte y Valiente, Quintero ha dedicado su vida a derribar mitos, abrir espacios de diálogo y ofrecer herramientas reales a quienes enfrentan batallas internas que pocas veces se visibilizan.

Este 2025, su trabajo recibe una vitrina especial al ser parte de la nueva edición de Héroes por Panamá, un reconocimiento a jóvenes que, con acciones concretas, están marcando la diferencia en sus comunidades. Para Edwin, no se trata solo de un premio o un título honorífico: es la oportunidad de amplificar un mensaje que puede salvar vidas.

Una misión nacida de la experiencia y la convicción

La labor de Edwin comenzó hace varios años, pero fue en el último período cuando decidió entregarse al 100% a su fundación. Su motivación, como él mismo lo expresa, es convertirse en un agente transformador que realice proyectos que muchos no se atreven a emprender. "Desde el año pasado esto ha tomado mucha más fuerza con actividades diarias que tengo en mi vida", confesó Edwin.

El motor que lo impulsa no es teórico ni distante. Viene cargado de vivencias que lo han marcado profundamente: "Un joven se acercó a mí a decirme que el día anterior no había tomado una decisión mala porque gracias a lo que había escuchado de mí, decidió seguir viviendo"

Ese tipo de experiencias lo convencen cada día más de que la resiliencia no es solo un concepto inspirador, sino un poder que puede regenerar destinos.

Derribar estigmas: la lucha contra los prejuicios

Según este joven héroe, hablar de salud mental en Panamá no es sencillo. Aún persiste la idea de que quien busca ayuda psicológica está “loco” o “enfermo”. Este estigma, tan arraigado en la cultura, impide que muchas personas den el primer paso hacia la recuperación.

Edwin lo sabe y por eso lo enfrenta de manera frontal. Para él, acudir a terapia es un acto de valentía, una demostración de fortaleza y, sobre todo, la oportunidad de recuperar el control de la mente. “Dominar la mente es el mayor reto del ser humano", asegura, "porque tiene el poder tanto de levantarnos como de destruirnos”.

Con esa visión, REFUVA se ha convertido en un espacio seguro donde hablar de emociones no es motivo de vergüenza, sino de orgullo.

El trabajo de REFUVA en las comunidades

La fundación no se limita a dar discursos. A lo largo del tiempo, ha desarrollado talleres, conversatorios y actividades enfocadas en la prevención del suicidio, la promoción de la resiliencia y la creación de redes de apoyo.

Uno de sus objetivos más claros es acercar la atención psicológica a quienes más lo necesitan. En un país donde los costos de terapia pueden ser una barrera, REFUVA plantea una alternativa: alianzas con profesionales de la psicología que brinden servicios gratuitos, especialmente en comunidades vulnerables.

De esta forma, la fundación combate no solo el estigma social, sino también las limitaciones económicas que impiden a miles de panameños acceder a la ayuda que requieren.

"Mi plan a futuro con REFUVA es llegar a comunidades en todo el territorio nacional y que podamos brindar terapia gratuita sin que ellos tengan que esperar, uno, dos o tres años para recibir esa ayuda", concluyó en su entrevista.

Héroes por Panamá: una plataforma para amplificar la voz

Ser parte de Héroes por Panamá 2025 representa para Edwin Quintero una ventana estratégica. Este espacio, que busca reconocer e impulsar a jóvenes con proyectos sociales transformadores, le permite llevar el mensaje de REFUVA a más personas, instituciones y potenciales aliados.

“Es una oportunidad invaluable", afirmó. "Porque no se trata de mí, sino de todas las personas que necesitan escuchar que no están solas, que pedir ayuda es válido y que siempre hay caminos hacia adelante”.

La visibilidad que ofrece este reconocimiento es clave para que iniciativas como la suya se expandan y logren mayor sostenibilidad en el tiempo.

Planes a futuro: un movimiento nacional por la salud mental

REFUVA no se conforma con pequeños logros. La meta de Quintero y su equipo es clara: expandir su alcance a nivel nacional. Buscan llevar charlas, talleres y servicios psicológicos a escuelas, barrios y provincias donde la salud mental sigue siendo un tema silenciado.

La visión incluye alianzas con instituciones públicas y privadas, así como la capacitación de líderes comunitarios que puedan replicar el mensaje en sus entornos. El objetivo es generar un movimiento masivo que normalice el cuidado de la mente y lo incorpore como parte integral del bienestar de las personas.

La participación de Edwin Quintero en Héroes por Panamá 2025 trasciende el reconocimiento personal. Representa un llamado urgente a la sociedad panameña para repensar su relación con la salud mental.

REFUVA es más que una fundación: es un movimiento que invita a la resiliencia, la fortaleza y la valentía como herramientas para enfrentar las dificultades. Y aunque el camino está lleno de retos, Quintero está convencido de que cada paso, cada palabra y cada vida tocada vale la pena.

Su historia nos demuestra que hablar de salud mental no es un signo de debilidad, sino de poder. Un poder que, cuando se comparte, puede salvar vidas y construir un país más humano, más empático y más sano.