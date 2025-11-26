15 años, 7 historias y un país inspirado: HOY celebramos a los Héroes por Panamá 2025

Este 2025 la celebración llega con una energía renovada, combinando la fuerza de la juventud con el impacto de iniciativas que demuestran que el cambio sí es posible cuando hay propósito, disciplina y corazón. Jóvenes que representan lo mejor de Panamá y que, desde sus trincheras, nos recuerdan que la solidaridad tiene mil formas, pero todas empiezan con un gesto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy, Panamá se viste de emoción y esperanza para celebrar uno de los eventos más inspiradores de la televisión nacional: la gala de Héroes por Panamá 2025, que se transmitirá esta noche desde las 8:00 p.m. en un homenaje que marca 15 años de reconocer a panameños que han convertido sus historias, talentos y dolor en acciones que cambian vidas.

VOTA AQUÍ POR TU HÉROE FAVORITO:https://www.tvn-2.com/produccion/heroes-por-panama/votacion/

A lo largo de esta década y media, el proyecto ha logrado algo que muy pocos programas televisivos consiguen: construir un puente directo entre la solidaridad y el impacto real. Héroes por Panamá no solo visibiliza el trabajo comunitario, sino que también ofrece herramientas para impulsarlo. Y esta temporada, más que nunca, el protagonismo recae en la juventud, una generación que está liderando el cambio con valentía, innovación y una determinación admirable.

Durante meses, el público ha conocido a siete jóvenes panameños cuyas iniciativas demuestran que las buenas acciones no solo tienen propósito: también tienen poder. Desde la protección del ambiente y el deporte como herramienta social, hasta la lucha por la igualdad, la salud mental y el acompañamiento humano, la edición 2025 ha reunido historias que representan distintas formas de servir al país.

Todos ellos ya han sido reconocidos. Cada héroe recibió su respectivo capital semilla, un impulso clave para que puedan expandir su trabajo y continuar beneficiando a más personas. Sin embargo, esta noche el público tendrá un rol especial: elegir a su héroe favorito, una decisión que reflejará qué proyecto tocó más corazones en Panamá.

Aquí te mostramos a los protagonistas de la noche, encargados de llevar esperanza, compromiso y una sonrisa mediante sus proyectos:

Carlos Rodríguez: un líder deportivo que cambia destinos

Para Carlos Rodríguez, de 35 años, el deporte es una herramienta para construir futuro. Como director de la Fundación Deporte Cambia Vidas (FUNDECAVI), dirige programas que ofrecen acompañamiento, disciplina y oportunidades reales a niños y jóvenes en riesgo social.

Su propuesta se basa en una idea sencilla pero poderosa: un balón, un entrenador y un espacio seguro pueden convertirse en la diferencia entre repetir un ciclo o romperlo. Su labor ha transformado comunidades enteras, y esta noche su historia resonará con fuerza en la gala.

Alejandro Fasquelle: creatividad que protege al planeta

A sus 28 años, Alejandro Fasquelle es parte de una nueva era del diseño sostenible. Desde su empresa Simple AF, transforma residuos textiles en productos útiles y visualmente atractivos. Su proyecto combina creatividad con conciencia ambiental, demostrando que la moda puede tener un rol activo en la protección del ecosistema.

Alejandro pertenece a una generación que no concibe la innovación sin responsabilidad. Su visión apuesta por una industria más ética, donde los desechos no son el final del ciclo, sino el inicio de algo nuevo.

Claudia Vidal: educación y activismo para una sociedad más justa

Desde la colectiva Palabras Poderosas, Claudia Vidal trabaja incansablemente por la educación sobre una menstruación digna sea un tema NO tabú. Su rol combina formación, incidencia política y activismo, abordando temas que todavía generan resistencia en la sociedad, entre ellos, la promoción de leyes que incluyan en la canasta básica, las toallas sanitarias.

Claudia entiende que los cambios profundos comienzan en la conversación, en la educación y en la defensa firme de los derechos. Esta noche, su voz será una de las más fuertes en la celebración del programa.

Celeste Serrano: una madre que se convirtió en apoyo para cientos

La experiencia de Celeste Serrano, de 30 años, es profundamente personal. Su hijo Matías nació con una cardiopatía severa, obligándola a transitar un camino lleno de incertidumbre y miedo. Pero en lugar de rendirse, Celeste tomó esa experiencia y creó Corazones de Matías, una organización que hoy acompaña a familias con niños que enfrentan diagnósticos similares.

Su misión nació del amor, del dolor y de la convicción de que ninguna madre debería luchar sola. Hoy, su iniciativa ofrece información, apoyo emocional y acompañamiento a quienes más lo necesitan. Luchando por el sueño de que cada niño reciba servicios médicos para sus condiciones de salud.

Marlene Matos: juventud colonense en defensa de los océanos

Marlene Matos, de 25 años y orgullosamente de Colón, es una de las representantes más comprometidas con la protección de los ecosistemas marinos. Su organización, Jóvenes por el Mar y las Costas, impulsa limpiezas, talleres, activismo ambiental y educación sobre conservación.

Marlene encarna la urgencia del momento: cuidar el mar es cuidar la vida. Su liderazgo ha inspirado a decenas de jóvenes a involucrarse activamente en la protección del planeta.

Edwin Quintero: un mensaje de resiliencia para quienes luchan en silencio

Con 29 años, Edwin Quintero decidió convertir su historia personal de lucha emocional en una plataforma de apoyo para otros. A través de la Fundación REFUVA, abre espacios para hablar de salud mental, brinda herramientas de acompañamiento y trabaja para eliminar estigmas.

Su iniciativa suple una necesidad urgente en Panamá: hablar de lo que duele y pedir ayuda. Edwin se ha convertido en un referente de fortaleza y vulnerabilidad al mismo tiempo.

Ronnie de Gracia: el paramédico que atiende donde otros no llegan

Para muchos en Calidonia, Ronnie de Gracia es más que un paramédico: es un apoyo vital. Con su botiquín al hombro, camina las calles atendiendo heridas, repartiendo comida y ofreciendo compañía a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su labor demuestra que la empatía puede ser un servicio de salud por sí misma. Ronnie ha logrado conectar con comunidades olvidadas, llevando atención médica básica y humanidad en cada visita.

Una noche para celebrar el impacto real

Esta noche, cuando la gala de Héroes por Panamá 2025 empiece a las 8:00 p.m., el país volverá a encontrarse con una verdad irrefutable: Panamá está lleno de personas que trabajan sin descanso para que otros vivan mejor.

El público será protagonista, pues tendrá la oportunidad de elegir a su héroe favorito. Pero más allá del resultado final, cada participante ya ha sido reconocido con el capital semilla que potenciará su proyecto y permitirá que su impacto siga creciendo.

Después de 15 años, Héroes por Panamá sigue demostrando que la solidaridad no envejece, la empatía no pasa de moda y las buenas acciones siempre encuentran maneras de multiplicarse.