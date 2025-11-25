Mañana se celebra Héroes por Panamá 2025: 15 años transformando vidas e inspirando a todo un país

El público ha tenido la oportunidad de conocer las historias de siete héroes, cada uno con una misión profundamente personal pero con un impacto colectivo que traspasa fronteras. Desde el reciclaje textil hasta la protección de los océanos; desde la atención a personas en situación de calle hasta el acompañamiento emocional; desde el activismo feminista hasta los proyectos deportivos que cambian destinos... cada historia es un recordatorio de que las buenas acciones tienen un propósito que va más allá de un gesto; pueden convertirse en un legado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para vivir una de las noches más significativas de su televisión y de su vida comunitaria: la gala de Héroes por Panamá 2025, que se transmitirá este miércoles 26 de noviembre desde las 8:00 p.m. Esta edición no solo marca el cierre de una nueva temporada, sino también la celebración de un hito memorable: 15 años de reconocer, impulsar y acompañar a panameños que están cambiando el país con sus acciones.

Quince años después de su primera edición, Héroes por Panamá sigue fiel a su esencia: reconocer a quienes, desde el anonimato, construyen un país más solidario, más justo y más humano. Pero esta nueva temporada trae además un ingrediente renovador: la fuerza de la juventud como protagonista del cambio. Con un elenco compuesto por siete jóvenes que están transformando realidades en materia de educación, salud, deporte, ambiente y justicia social, el programa demuestra que las nuevas generaciones están listas para liderar el presente y no solo el futuro.

Mañana, en la gala final, se celebrará no solo el cierre de una temporada, sino la culminación de 15 años apoyando causas que definen lo mejor de Panamá.

A continuación, repasamos a los siete héroes que este 2025 nos inspiraron con su compromiso inquebrantable.

Alejandro Fasquelle: la moda al servicio del planeta

A sus 28 años, Alejandro Fasquelle se ha convertido en un ejemplo de cómo la creatividad puede asumir responsabilidades mayores. Cofundador de Simple AF, Alejandro encontró en el diseño una plataforma no solo estética, sino profundamente ética. Su proyecto reutiliza residuos textiles para fabricar bolsos y accesorios que no solo cumplen una función práctica sino que, además, alivian la carga de desechos que llegan diariamente a los vertederos.

Su visión parte de una premisa simple pero poderosa: lo que para otros es basura, para él es oportunidad. Alejandro pertenece a una generación que entiende que el consumo responsable debe ser una decisión cotidiana, y que la moda puede –y debe– tener un rol activo en la protección del medio ambiente.

Más allá del reciclaje, su aporte radica en educar a sus consumidores y a nuevas generaciones de diseñadores, demostrando que la industria creativa tiene la capacidad de alinearse con la sostenibilidad sin perder atractivo ni estilo. Alejandro nos recuerda que cambiar el mundo no siempre empieza con discursos, sino con decisiones concretas sobre cómo producimos, consumimos y desechamos.

Carlos Rodríguez: el deporte como camino hacia la esperanza

Cuando se habla del poder del deporte, se suele pensar en disciplina, salud y trabajo en equipo. Pero para Carlos Rodríguez, de 35 años y director general de la Fundación Deporte Cambia Vidas (FUNDECAVI), el deporte es mucho más que eso: es un puente hacia oportunidades que muchos niños y jóvenes jamás imaginaron tener.

Carlos es parte de Héroes por Panamá 2025 por su compromiso incansable con las comunidades vulnerables. Su labor se centra en ofrecer herramientas de desarrollo personal, alejando a los jóvenes de entornos de riesgo y acercándolos a una cultura de bienestar físico, emocional y social.

En un país donde muchas veces la desigualdad marca el camino, FUNDECAVI se ha convertido en un refugio y una plataforma. Carlos demuestra que, cuando se coloca la pasión en las manos correctas, el deporte puede cambiar vidas por completo. En cada balón, en cada entrenamiento y en cada mentoría, se esconde una esperanza renovada.

Celeste Serrano: del dolor al acompañamiento para cientos de familias

La historia de Celeste Serrano, de 30 años, es una de esas tocan el alma, pero que al mismo tiempo revelan una fortaleza capaz de mover montañas. Su vida dio un giro irreversible cuando nació su hijo Matías, diagnosticado con una cardiopatía peligrosa que ponía en riesgo su vida desde el primer día.

Entre hospitales, diagnósticos y angustias, Celeste descubrió que muchas madres atravesaban la misma lucha, pero sin apoyo emocional, económico o informativo. Ese vacío la llevó a fundar Corazones de Matías, una organización que hoy acompaña a familias con niños que padecen cardiopatías congénitas.

Su misión no surgió de un deseo de emprendimiento, sino de un instinto maternal amplificado: que ninguna persona vuelva a sentirse sola en un camino tan doloroso. Gracias a ella, decenas de familias han encontrado orientación, consuelo y recursos. Celeste representa el tipo de heroísmo que nace en lo más profundo de la vulnerabilidad humana.

Claudia Vidal: palabras que transforman sociedades

Con fuerza, empuje y claridad, Claudia Vidal se convierte en una voz imprescindible dentro de la colectiva Palabras Poderosas, un movimiento feminista que utiliza la educación, el activismo y la incidencia política como herramientas para impulsar una sociedad más justa e igualitaria.

Claudia entiende que la lucha por los derechos no se gana solo en las calles, sino también en las aulas, en los debates públicos y en las conversaciones cotidianas. Desde Palabras Poderosas, trabaja para derribar mitos, educar con perspectiva de género y promover espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres en Panamá.

Su labor demuestra que las palabras no solo informan: también pueden sanar, denunciar, exigir y, sobre todo, impulsar el cambio.

Marlene Matos: la voz de los océanos en manos de la juventud

Con apenas 25 años, Marlene Matos es una líder nata que ha encontrado en la protección ambiental su misión de vida. Orgullosamente colonense, Marlene habla con convicción sobre su tierra y su comunidad, y entiende que cuidar los océanos es cuidar la identidad de un país.

Es fundadora de Jóvenes por el Mar y las Costas (JM&C), un movimiento que impulsa iniciativas de conservación, limpieza de playas, educación ambiental y acciones directas para la protección de ecosistemas marinos.

Marlene representa a esa juventud que no espera a “tener más experiencia” para empezar a actuar. Su activismo es urgente, valiente y profundamente necesario en tiempos donde el cambio climático se vuelve cada día más amenazante.

Ronnie de Gracia: el paramédico del pueblo

Ronnie de Gracia ha demostrado que la vocación no se limita al horario laboral. Paramédico de profesión, Ronnie ha convertido las calles en su consultorio y a las personas vulnerables en su principal prioridad.

En el área de Calidonia, sus recorridos son un ritual de esperanza: con un botiquín, medicinas básicas y un plato de comida, atiende heridas, escucha necesidades y comparte humanidad con quienes muchas veces son ignorados por el sistema.

Su labor, profundamente humana, nos recuerda que la empatía es un acto radical en tiempos de prisa e indiferencia. Ronnie es un héroe silencioso que camina entre la gente, sanando cuerpos y también almas.

Edwin Quintero: resiliencia hecha misión

A sus 29 años, Edwin Quintero ha logrado transformar su propia historia en una fuente de apoyo para otros. Fundador de la Fundación REFUVA —cuyo nombre nace de tres palabras que lo definen: Resiliente, Fuerte y Valiente— Edwin trabaja para acompañar a personas que atraviesan luchas emocionales y psicológicas que a menudo se silencian.

Su trabajo se enfoca en derribar estigmas, abrir espacios de conversación y brindar herramientas reales a quienes enfrentan batallas internas. Edwin demuestra que la salud mental es un tema urgente y que hablar de ella puede salvar vidas. Su fundación se ha convertido en una luz para quienes necesitan ser escuchados y comprendidos.

Una gala para recordar: juventud, solidaridad y 15 años de impacto

La gala de este miércoles 26 de noviembre desde las 8:00 p.m. no solo será la culminación de una emocionante temporada, sino también un homenaje a 15 años de esfuerzo continuo. A lo largo de estas ediciones, Héroes por Panamá ha demostrado que el país está lleno de personas dispuestas a dar más de sí mismas para mejorar la vida de los demás.

En esta edición, el público tendrá la oportunidad de elegir al héroe que más los haya inspirado, aunque todos los participantes ya han sido reconocidos con el capital semilla que les permitirá ampliar el alcance de sus proyectos y seguir transformando Panamá.

Quince años después, Héroes por Panamá sigue recordándonos que las grandes transformaciones nacen del compromiso, la empatía y las acciones que, aunque pequeñas, cambian la vida de otros para siempre.