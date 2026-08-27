Pasos de Fe y Miradas de Esperanza: La Historia de Geraldine Petterson y Fundación 2 en 2

Hay historias que no se miden en kilómetros recorridos ni en marcas de tiempo, sino en la cantidad de vidas que se transforman a lo largo del camino. La historia de Geraldine Petterson y la Fundación 2 en 2 —a través de su programa deportivo Achilles Panamá — es un testimonio vivo de cómo la empatía, la determinación y la pasión por el deporte pueden derribar cualquier barrera física, mental o social.

Ciudad de Panamá, Panamá/La historia de Geraldine Petterson y su compromiso con la inclusión a través del deporte comenzó con un momento de revelación personal. Corría el año 2010 y Geraldin se encontraba completando su primer maratón. En medio del exigente esfuerzo físico y mental de la competencia, sus ojos se fijaron en una escena que cambiaría su perspectiva para siempre: una persona con discapacidad visual corría codo a codo junto a su guía. En la espalda del corredor destacaba un pequeño letrero que leía: "Teme paciencia porque soy una persona ciega y estoy corriendo mi primer maratón".

Aquella imagen caló profundamente en Geraldine. Admirada por la determinación del atleta, reflexionó inmediatamente: «Si esta persona puede hacerlo, yo también puedo». Sin embargo, al regresar a Panamá, la realidad le mostró un panorama desolador. Al observar las carreras locales, notó una ausencia total de personas con discapacidad participando o entrenando en los espacios deportivos comunitarios. Fue en ese instante donde identificó una oportunidad clara para generar un cambio social significativo.

De un grupo de amigos a la formalización institucional

Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Geraldin tomó la iniciativa. Se puso en contacto con el Patronato Luz del Cielo mediante un correo electrónico expresando su deseo de guiar a personas con discapacidad visual. Tras recibir la respuesta de un primer interesado en comenzar a correr, Geraldine dio sus primeros pasos de manera autodidacta, aprendiendo a través de videos en YouTube sobre las técnicas adecuadas para guiar a atletas con discapacidad.

Lo que inició como una pequeña iniciativa personal entre amigos pronto cobró fuerza propia. Comenzaron a participar en carreras locales de 5, 8 y 10 kilómetros. A medida que el grupo entrenaba públicamente en lugares emblemáticos como el Parque Omar o la Cinta Costera en la Ciudad de Panamá, transeúntes y deportistas se acercaban motivados a preguntar cómo podían integrarse como guías o acompañantes. Paralelamente, en el Patronato comenzó a correrse la voz sobre este movimiento.

Para el año 2023, tras casi seis años de labor ininterrumpida y comunitaria, Geraldin comprendió que era el momento de dar un paso crucial: formalizar la estructura. Nació así la Fundación 2 en 2 y su programa deportivo Achilles Panamá, creado bajo estrictos pilares de transparencia para inspirar confianza en la sociedad y garantizar una gestión sólida.

Inclusión integral y expansión territorial

Con la creación de la fundación, el alcance del programa se diversificó ampliamente. Achilles Panamá no solo atiende a atletas con discapacidad visual, sino que ha integrado a personas que viven con el espectro autista, usuarios en silla de ruedas, personas con movilidad reducida y condiciones como la parálisis cerebral. Del mismo modo, el abanico de disciplinas deportivas se ha ido expandiendo para ofrecer distintas alternativas a sus miembros.

El impacto de la organización ha trascendido la capital del país. Recientemente, la fundación dio un paso histórico al inaugurar su primera sede regional en Colón. En esta provincia, cada miércoles, el equipo de Achilles Colón se reúne en el Paseo Marino para entrenar de forma constante junto a personas con discapacidad locales.

El verdadero triunfo y los desafíos futuros

Para Geraldin Petterson, el mayor logro de la fundación no se mide únicamente en medallas o kilómetros recorridos, sino en la transformación personal de cada atleta. Muchos llegan a la fundación sumidos en la depresión, el aislamiento o la convicción de que no son capaces de lograrlo; sin embargo, tras meses de entrenamiento, acompañamiento constante y trabajo en equipo, florece en ellos una profunda confianza y autoestima. Nada de esto sería posible sin el trabajo desinteresado de un extraordinario grupo de guías voluntarios, a quienes Geraldin reconoce como la verdadera columna vertebral del proyecto.

A pesar de las victorias alcanzadas, los retos continúan. El principal obstáculo actual es la limitación presupuestaria. Geraldin enfatiza la necesidad de contar con más recursos para poder brindar un apoyo equitativo e integral a cada deportista, cubriendo necesidades esenciales que van desde pasajes de transporte, nutrición adecuada y calzado deportivo, hasta atención psicológica enfocada en el deporte.

Geraldine Petterson y su nominación a Héroes por Panamá 2026

Como un merecido reconocimiento a su incansable labor, dedicación y liderazgo al frente de la Fundación 2 en 2 y el programa Achilles Panamá, Geraldin Petterson forma parte de Héroes por Panamá 2026. Este hito no solo visibiliza el esfuerzo de años transformando vidas a través del deporte adaptado, sino que también representa una plataforma fundamental para amplificar su voz y recaudar el apoyo necesario para seguir llevando inclusión, esperanza y salud a cada rincón del país.