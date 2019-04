Trucos para descubrir si tu pareja te está siendo infiel

Probablemente desconozcamos los motivos de una infidelidad, incluso puede que no queramos siquiera saberlos, pero ante el indicio de que nos están engañando lo último que queremos es que nos mientan a la cara.

Tiene nuevos hábitos excesivamente puntuales

Si empiezas a observar que tu pareja hace cosas nuevas, como una llamada telefónica o mirar si ha recibido un mensaje, todos los días a la misma hora y sin comentarte nada al respecto de con quién habla...

¿No será que se está amoldando al horario de otra persona? Si lo hace demasiado rápido para evitar llamar tu atención (aunque precisamente jugar al escondite a veces es más evidente) no se cuece nada bueno.

2. Nueva jerga y expresiones desconocidas

A no ser que tenga nuevos amigos, haya cambiado de trabajo o estén cansados de escuchárselo decir a algún personaje famoso, que tu pareja comience a utilizar expresiones y vocablos que no había dicho nunca antes, puede ser síntoma de que se las esté “pegando” alguien que ha conocido (y de quien no te ha hablado, claro).

3. Cambios en su rutina

Si de pronto tiene nuevos hobbies a los que no quiere que vayas, comienza a salir asiduamente un lunes o un martes cuando antes sólo lo hacía durante el fin de semana (y tampoco te invita nunca, ni por disimular), puede que tenga nuevos intereses que no quiere que sepas…

4. Busca minutos a solas

Por ejemplo, si antes ibais juntos en coche a todas partes y de repente conducir a solas es lo que más le apetece o se excusa en que no le acompañes a tal recado que “tiene que hacer” porque “no te quiere aburrir”.

De pronto decide hacer en solitario tareas que antes hacíais juntos sin problema y te da la sensación de que quiere deshacerte de ti. Parece que alguien empieza a sobrar en sus planes y tienes todas las papeletas.

5. Se comporta como si hubiese vuelto a los 20

Cambios relativamente radicales en la forma de vestir, mostrar un repentino interés por el grupo musical de moda, el festival de turno o el videojuego más descargado en redes sociales. Vamos, que de pronto parece que tuviese unos cuantos años menos.

6. Se pone a la defensiva

Si resulta que una amiga común os cuenta que la están engañando, al comentar la situación se pondrá a la defensiva con el tema quitando importancia al acto de infidelidad con los clásicos “no era un matrimonio feliz”, “estas cosas pasan”, “se veía venir”…

7. Tiene nuevos intereses

Atento si tu pareja comienza a hablarte de temas que hasta entonces no le habían interesado en absoluto y que además no explica muy bien de dónde viene tal interés ni tal cantidad de información.

Puede que esté aprendiendo para agradar a la otra persona o que incluso todo lo que sabe lo haya aprendido precisamente de ésta. Claro que quizás no debería ensayar contigo si se ha aprendido o no “la lección”.