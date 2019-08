¿Cómo saber si le gustas a un chico? ¡Entérate con estos tips!

Las indirectas y las señales se pueden interpretar de muchas maneras, y siempre terminamos haciéndolo en nuestro beneficio sin caer en la cuenta de que nos podemos equivocar. ¿Crees que le gustas? ¿Te gusta un chico y no sabes si también le gustas? No te fíes de sus miradas furtivas.

Pasas mucho tiempo con él y a ti te ha empezado a gustar pero, ¿y tú a él? Puede que no sepa expresar sus sentimientos, que no esté seguro todavía o que realmente no le gustes. Sea cual sea la respuesta, sientes curiosidad y ¡tienes que conocerla!

1. El contacto visual

Si un chico está interesado en ti te va mirar mucho. A los ojos o de manera disimulada, te observará. Puede intentar hacer que lo mires o si es tímido, puede bajar la mirada si nota que lo has visto. ¿Quieres saber cuál es su nivel de interés?

Míralo a los ojos durante algunos segundos

Luego desvía la mirada, solo unos segundos.

Vuelve a mirarlo.

Le gustas:

Si mantiene la mirada o aumenta su contacto visual, estará interesado.

Si sus ojos se fijan en tu boca, definitivamente lo estará

Si desvía la mirada rápidamente, entonces ahí habrá interés de su parte.

Si mira hacia la izquierda, gira la cabeza, pasa su mirada sobre ti y mira hacia la derecha, será una señal de que está muy interesado en ti.

No le gustas:

Si rompe el contacto visual contigo

Si empieza a mirar alrededor del salón, no estará interesado en ti.

¡Cuidado!

No confundes a alguien tímido que evita el contacto visual con alguien que no te presta ninguna atención. Si es un chico tímido seguirá mirándote varias veces más. ¡Ten paciencia!

Si no te gusta el chico, mantener un contacto visual puede resultar incómodo. Deja de mirarlo y mira alrededor del salón, como si estuvieras buscando a alguien.

Cuando comparta un momento contigo y que otras personas estén con ustedes, cuando diga algo que le cause gracia a todos, te mirará para ver si tú también te reíste. La mirada solo dura un segundo pero significa que quiere causarte una buena impresión.

2. El movimiento del cuerpo

Su manera de mover su cuerpo siempre es una señal. Puede ser la mejor forma de descubrir si le gustas. Los expertos en lenguaje corporal descubrieron 52 gestos en las mujeres a través de los cuales demuestran interés. Los hombres solo cuentan con 10 movimientos. No confundes gestos inocentes con señales de amor. Así te ahorrarás momentos que podrían ser embarazosos. Confía en los gestos.

Le gustas:

Te mira mucho. Si, lo hemos dicho antes y lo sabemos.

Se inclina mucho hacia ti. Quiere apoderarse de tu espacio personal.

Si la dirección de su cuerpo apunta hacia ti.

Tiene más cuidado de su apariencia, se acomoda o pasa una mano por su cabello... Si lo hace de repente, es que está nervioso: te quiere conquistar.

Si se sienta de forma masculina, con las piernas abiertas o con sus manos en la cadera, intenta impresionarte.

Si le gustas, observarás que casi nunca te dará la espalda, se inclinará hacia ti y te mirará mucho. Si encorva sus hombros cuando está cerca de ti, será un romántico y le importará lo que tengas que decir. Si apunta sus hombros y pelvis hacia ti cuando está sentado, definitivamente siente algo por ti.

3. El contacto físico

El contacto físico es muy importante en una relación que está a punto de empezar. Su interés va con la forma en que te toca y la forma en que reacciona cuando tú lo tocas. Le gustas:

Podría poner una manos sobre la tuya cuando se ría,

Podría rozarte con su pierna y dejarla junto a la tuya

Podría abrazarte por pequeñeces, tales como saludarte, demostrar su estado de ánimo mientras te cuenta una historia o solo porque “pareces necesitar un abrazo”.

Al mismo tiempo, considera tocarlo para observar sus reacciones:

tómalo por su antebrazo,

tócale el cuello con tu mano

pon tu mano sobre la de él después de hacerle una broma.

Estará interesado en ti si corresponde tu gesto y no te evade, si mueve su mano y la deja sobre la tuya o sobre tu brazo o tu pierna. Por otro lado, si se inquieta o quita su mano, no estará interesado.