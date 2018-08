¿Assilem llama rancio, payaso y feo a Frankilito?

¡Ay padre! Que trepa que sube el que se ha formado luego de que "La Polla", Assilem, subiera unas historias en las que asegura que los medios de espectáculo deberían estar subiendo otro tipo de notas de interés que no tienen nada que ver con el ámbito en el que nos desempeñamos. ¿Será?

Luego de esto agregó un post con el siguiente mensaje: "Rancio, payaso, c... y feo". Esto desató una serie de comentarios donde muchos etiquetaban a Franklyn Robinson, ya que en ese momento la ex participante de Dale like a mi baile hablaba de los medios de comunicación, pero ahora que me pongo a pensar, que no se nos olvide que el día de ayer, la Sra. Dezdy le dio duro con el hecho de que su fiesta estaba mala.

Suponiendo que fue con el chombo, este ya respondió y aquí se los comparto: "Ahora sí pues... Ja, ja, ja la gran estrella que hemos creado. Ella ahora manda en los medios de farándula y debemos cubrir todo lo que ella dice, cuando existen los noticieros y todos han cubierto el caso de los 21 Neonatos. La misma que cuando la entrevistamos por primera vez la gente nos decía: ELLA NO ES NOTICIA".

Explicó que existen varios tipos de periodismos: Espectáculo, deportes, judicial, político, ambiental, digital, comunitario, economía, tecnológico, salud, entre otros y que ella no puede decirle a Roberto Rivera, Shevelut, David Samudio, Anette Queen u otros que hablen de un tema que no es el de su rama, por más que lo pueden hacer.

Según él, el tema es que a Los Panameños, no le han dado el mismo interés de importancia a las noticias que son "más importantes" y replican, leen, comentan "las menos importantes" haciéndolas viral.

"Un año en este negocio y ya la fama se le subió a la cabeza. Por eso, así mismo como usted hicieron que ella se hiciera popular en Panamá y de interés, les pido que usando el hashtag #VetenALaPolla lo escriban porque los contaremos en el programa y si más de 500 personas lo usan... Se los juro que la voy a vetar de Suelta El Wichi, Wichi Break de los 40 Principales y las redes de Suelta El Wichi", concluyó.