¡JHONY MOSQUERA NO SE TIRARÁ A POLÍTICO!

Todos quedamos en #shock cuando pensamos que Jhony Mosquera se metería a político. Yo me dije a mi misma: Otro más, pero no, todo fue una falsa alarma.

El presentador nos hizo como una inocente mariposa, una bromita en sus Story de instagram, pero luego aclaró en su cuenta con el mismo post lo siguiente: "Muchos me escribieron por este story, la verdad es que no soy candidato, no hay plata para campaña. Gracias a los que muy gentilmente dijeron vamos y si vamos por un mejor Bethania apoyando como siempre en lo que puedo, pero no en la política. Cada uno en su trinchera".

¿Qué tal? Ahora, mi pregunta es: ¿Lo veían como figura política o no?Vayan a nuestro post en instagram y comenten.